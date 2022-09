Neurociencias (30)

Premisa 2. «Los seres humanos existen a lo largo de un espectro continuo de competencia» Armstrong, 2012.

Los seres humanos NO «somos» autistas, disléxicos, Down, etc. Tenemos una condición de…o rasgos relacionados con…

Además, estas condiciones o rasgos se dan en un espectro. Recordamos que todos los cerebros son funcionalmente (y, a veces, estructuralmente) distintos.

Como ejemplo tomamos la característica de sociabilidad.

Una persona con una condición autista severa seguramente no sociabiliza con su entorno. Las personas con rasgos de Asperger sociabilizan de algún modo.

Una persona con fobia social puede encontrar estrategias para interactuar. Las personas introvertidas se sienten «expuestas» cuando se ven obligadas a interactuar, y así sucesivamente.

Si no se realiza un diagnóstico exhaustivo, es muy difícil ubicar a las personas en este espectro. Por eso, NO etiquetemos, no juzguemos, solo busquemos desde dónde esa persona puede comprender mejor.

Premisa 3. «No siempre tener estrategias para adaptarse al entorno determina cuan inteligente es una persona».

La habilidad del docente se ve reflejada cuando se da cuenta de que, a veces, su estilo de enseñanza no coincide con el estilo de aprendizaje del educando.

Muchos maestros piensan que un niño NO es inteligente porque ellos reiteran la explicación de un contenido del mismo modo varias veces y el niño no logra comprenderlo. ¿No será que ese niño necesita una estrategia, metodología o desafío distinto?

Premisa 4. «La adaptación al entorno se hace cada vez más difícil».

Esto se debe a lo que se ha llamado: retraso genómico. El doctor en psicología Michael Gazzaniga define este concepto.

«Nuestro mundo ha cambiado demasiado rápido para que la evolución alcance a ponerse al día. Están apareciendo más tipos de información, pero los módulos cerebrales se siguen activando de las mismas maneras que antaño».

O sea, que nuestro cerebro no «da abasto» con todos los cambios producidos en el entorno.

Esto provoca que, para sobrevivir, para defenderse, nuestro cerebro busca distintas alternativas.

Premisa 5. «El hecho de que una persona sea considerada discapacitada o dotada depende, en gran medida, de las capacidades que son valoradas en la sociedad en que vive». Es vital respetar las diferencias y valorar la diversidad.

Premisa 6. «El éxito de la vida también depende de la modificación de tu entorno para ajustarlo a las necesidades de tu cerebro único».

Premisa 7. «La construcción de nichos incluye elecciones profesionales y de estilos de vida, tecnologías de asistencias, recursos humanos y otras estrategias que mejoran la vida y se adaptan a las necesidades específicas del individuo neurodiverso».

Premisa 8. «La construcción positiva de nichos modifica directamente el cerebro, que, a su vez, refuerza su capacidad de adaptarse al entorno.

Fuente: FERNÁNDEZ, ROSANA, Cerebrando la neurodiversidad, Buenos Aires, Belgrano, Abril, 2019.