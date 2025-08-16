Eticos y Bioeticos inauguran planta de medicamentos biotecnológicos

Laboratorios Eticos y Bioeticos celebraron su “Innovation Night”, un evento que reunió a autoridades del sector salud, referentes médicos de diversas especialidades, representantes del Ministerio de Industria y Comercio, así como directivos de gremios como la UIP y Cifarma.

En el marco de la inauguración de la nueva planta de producción de medicamentos biotecnológicos, se presentaron desarrollos que combinan innovación terapéutica, tecnología de última generación y nuevas presentaciones farmacéuticas diseñadas para mejorar la calidad de vida de los pacientes y optimizar la comodidad en su aplicación.

Desde moléculas de alto impacto como Tirzepatida, Pembrolizumab y Denosumab, hasta nuevos formatos que priorizan la comodidad y efectividad, la compañía reafirma su compromiso con la accesibilidad, la innovación y el desarrollo local.

Un hito para la salud nacional

La nueva planta de Laboratorio Eticos permitirá producir localmente terapias innovadoras que antes solo se encontraban en mercados externos, incorporando la elaboración de formas farmacéuticas complejas como pen autoinyectores y jeringas prellenadas. Este avance fortalece la soberanía sanitaria y acerca la ciencia a los pacientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Con cada innovación que lanzamos, buscamos derribar barreras de acceso y acercar soluciones de calidad a más pacientes. Esta noche es un reflejo de nuestro compromiso con la salud y con el desarrollo local”, afirmó Marcos Pereyra, gerente de Marketing de Laboratorio Eticos.

Compromiso con el acceso y la calidad

El objetivo central es garantizar que los medicamentos biotecnológicos estén disponibles y sean accesibles para quienes los necesiten. La planta incrementará la capacidad productiva, mejorará los tiempos de elaboración y cumplirá con los más altos estándares internacionales, estando preparada para recibir auditorías globales de excelencia.

Lanzamientos que transforman el mercado

Durante el evento también se presentaron tres medicamentos biosimilares de alto impacto: el Denosumab “Biozumab” y “NeoBiozumab”, el Pembrolizumab “Bioeticos” y la Tirzepatida “Lipoless”.

Estas terapias representan una reducción de precio de entre el 30% y el 60% respecto a los productos de referencia.