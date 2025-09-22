Neo Diagnósticos: una nueva forma de colaborar por la salud del Paraguay

Este proyecto sin precedentes busca elevar estándares de los análisis clínicos mediante una infraestructura de alto rendimiento, equipada con tecnología de última generación, procesos estandarizados y excelencia en la calidad.

A diferencia de una fusión o integración operativa, Meyer Lab y Laboratorio Díaz Gill continúan funcionando de manera independiente, manteniendo su identidad institucional y la atención directa a pacientes y médicos.

La alianza se centra exclusivamente en la creación de Neo Diagnósticos, concebido como un “centro de procesamiento para laboratorios”, diseñado con el fin de dar soporte a instituciones de todo el país.

En otras palabras: los clientes de Neo son los laboratorios que remiten sus análisis para su procesamiento.

“Neo Diagnósticos nace con la misión de fortalecer al ecosistema de salud, ofreciendo soporte a los laboratorios de Paraguay, permitiéndoles concentrarse en lo más valioso: la relación cercana con sus pacientes, logrando optimizar costos y derivar estudios con total confianza”, expresan ambas instituciones mediante este comunicado.

Actualmente en desarrollo, el centro de procesamiento avanza con pasos firmes hacia su inicio y posterior consolidación como referente nacional.

Neo Diagnósticos se proyecta como una propuesta innovadora en el sector salud en Paraguay, marcando el inicio de un modelo colaborativo que impulsa el desarrollo científico nacional y amplía la posibilidad de que cada paraguayo reciba diagnósticos con estándares internacionales.

Neo Diagnósticos es un compromiso con la ciencia y la innovación, una nueva forma de colaborar y un puente hacia el futuro de la salud en Paraguay.

Más info

Sitio web: www.neodiagnosticos.com.py.

Instagram: @neodiagnosticospy.

Facebook: Neo Diagnósticos.

LinkedIn: Neo Diagnósticos.