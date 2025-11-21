Indufar amplía la gama de T.G. (Tirzepatida) con una nueva presentación Monodosis: más práctica y segura

Esta innovación representa un avance clave en el abordaje de la diabetes tipo 2 y la obesidad.

La nueva caja, que contiene cuatro viales monodosis sin jeringa, se destaca por ser más compacta, brindando mayor comodidad y facilidad de transporte para el paciente, sin sacrificar la rigurosidad del tratamiento.

Un esquema completo y adaptable

Esta nueva presentación de 15 mg complementa la amplia gama de productos que ya ofrece el laboratorio, incluyendo las presentaciones de 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg y 15 mg que se comercializan con jeringa.

La versatilidad de la línea se adapta a la necesidad clínica de cada paciente según la recomendación médica.

Innovación con respaldo nacional

T.G. Tirzepatida se comercializa en solución inyectable de aplicación semanal.

El producto es desarrollado bajo los más altos estándares de calidad, cumpliendo con normas GMP, y requiere una conservación en cadena de frío (2°C a 8°C).

La presentación en viales monodosis responde a la necesidad de ofrecer un manejo más seguro, reduciendo riesgos de manipulación y asegurando una dosificación precisa y estéril en cada etapa del tratamiento.

Puede ser adquirido en las farmacias habilitadas por DINAVISA.

“Acompañarte”: Tratamiento integral junto al paciente

Entendiendo que el éxito de la terapia va más allá del fármaco, Indufar complementa el uso de T.G. Tirzepatida con su servicio integral de soporte al paciente: Acompañarte.

Este programa incluye orientación especializada y acompañamiento continuo.

Para acceder a este beneficio, los pacientes cuentan con una línea exclusiva habilitada: (0987) 105-900.

Cabe destacar que este servicio no reemplaza la consulta médica, sino que la potencia, promoviendo hábitos saludables y una mejor adherencia al tratamiento.

Compromiso con la salud y la innovación

El uso de T.G. (Tirzepatida) debe ser siempre indicado y supervisado por un profesional médico.

Con esta nueva presentación, Indufar reafirma su apuesta por desarrollar soluciones terapéuticas modernas y seguras, marcando un paso más en su misión de acompañar a los pacientes que conviven con enfermedades crónicas en Paraguay.