Banco Atlas impulsa la economía digital para MIPYMES

El anuncio se realizó en el Agroshopping, un espacio emblemático para cientos de emprendedores que cada semana impulsan la economía real del país.

La participación de Banco Atlas en este programa marca un paso decisivo para acercar soluciones financieras simples, útiles y adaptadas a la vida cotidiana de los negocios, acompañando a un sector que busca avanzar en bancarización, digitalización y formalización progresiva.

La iniciativa del BCP va más allá de la incorporación de tecnología: propone acercar el sistema financiero al terreno real del emprendedor, facilitando procesos, simplificando la gestión y generando oportunidades concretas para crecer con seguridad y sostenibilidad.

“La digitalización no debe sentirse como un cambio complejo, sino como una herramienta que acompaña al emprendedor en su día a día”, comentó María Epifania González de Rodríguez, directora titular de Tecnología y Operaciones de Banco Atlas.

“Nuestro compromiso es simplificar y conectar a más negocios con soluciones que realmente aporten valor”, agregó.

Un programa que impulsa crecimiento real

Como aliado estratégico dentro del Programa de Economía Digital del BCP, Banco Atlas acompañará a las MIPYMES en su transición hacia herramientas modernas de cobro y gestión.

Este acompañamiento incluye talleres de educación financiera, materiales educativos diseñados para fortalecer capacidades empresariales y presencia en campo, directamente en los lugares donde operan los emprendedores, para garantizar una adopción natural y sin barreras técnicas.

Asimismo, el programa contempla la implementación progresiva de medios de cobro digitales como parte de una estrategia orientada a integrar a las MIPYMES al ecosistema financiero formal.

La idea central es derribar la percepción de que la digitalización es un proceso complejo y demostrar que puede incorporarse con sencillez, sin alterar la dinámica diaria del negocio.

“El emprendedor necesita que las herramientas financieras se adapten a su realidad. Al acercar soluciones simples y accesibles, impulsamos su crecimiento y fortalecemos su integración a la economía formal”, resaltó Yasmin Lombardo, gerente comercial de Personas de Banco Atlas.

Con esta participación, Banco Atlas refuerza su compromiso con una economía más moderna, inclusiva y conectada, acompañando a los emprendedores en un camino de crecimiento que integra tecnología, educación y nuevas oportunidades de desarrollo.

Sobre Banco Atlas S.A.

Banco Atlas es una entidad con crecimiento sostenido, con más de 160.000 clientes y una cartera diversificada.

Cuenta con 27 oficinas a nivel nacional y una plataforma digital robusta que facilita las gestiones de los usuarios, con más del 66% de las transacciones realizadas de forma digital a través de su app y Homebanking.

Forma parte del Grupo AZETA, con más de 70 años de experiencia en sectores clave de la economía paraguaya.

El banco posee la categoría AApy, con tendencia estable en su calificación de riesgos, certificada por FIX SCR S.A.