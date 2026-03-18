Biológicos de alta eficiencia de Agrotec

Los beneficios de estas soluciones biológicas se observan especialmente en regiones con alta presión de nematodos (gusanos), hongos de suelo y plagas, donde los productores ya reportan mejoras claras en sanidad y rendimiento”, destaca Diego Jácomo, gerente de Nutrición de Agrotec.

Entre los cultivos estratégicos del país, la soja es el que demanda un cuidado más intensivo, debido a su alta sensibilidad a nematodos como Pratylenchus brachyurus y Meloidogyne spp.

La soja también es sensible a enfermedades como la mancha anillada y puede ser afectada por plagas como la chicharrita, la mosca blanca y distintos tipos de orugas.

Según explica el experto de Agrotec, la soja es el cultivo en el cual los biológicos muestran mayor retorno económico, siempre dentro de un manejo integrado y respaldado por la compañía, que viene acompañando al productor hace 35 años.

Entre ellos están el Nematix, un bionematicida dedicado al control de nematodos, y Suctra, un bioinsecticida de formulación biológica diseñada para el control de insectos sugadores.

El Virentis es un bioinsecticida que combate las larvas de lepidóptero y Stravix, una solución foliar preventiva de amplio espectro para la protección contra enfermedades aéreas.

Perfiles agronómicos óptimos

Thiago Caetano, coordinador de Semillas Híbridas de Maíz de Agrotec, señala que con la aplicación de ciertos híbridos de maíz, los perfiles agronómicos que cumplen funciones específicas dentro del sistema productivo paraguayo pueden llegar a rendimientos de entre 8.500 kg/ha y 12.000 kg/ha.

La firma desarrolla el híbrido P3322 PWU, de excelente adaptación a todas las regiones del país; y el P40537 PWU, con adaptación más específica, que ofrece mejores resultados en regiones del norte -como Pedro Juan Caballero, San Pedro, Curuguaty y Colonia Durango- y en zonas con suelos francos a arenosos, además del Chaco, donde expresa muy bien su tolerancia al estrés.

En materia de soja, Fernando Correa, gerente de Semillas Autógamas, indica que las expectativas son muy positivas para las variedades.

Una de ellas es la 64IX64 I2X, un material exclusivo de Agrotec que presenta amplia adaptación en todo el territorio paraguayo.

Otra genética exclusiva, traducida en la semilla M 6202 I2X, es apta para todas las zonas agrícolas del país.

En este 2026, Agrotec completa 35 años de trayectoria acompañando al agro paraguayo.

En el marco de esta celebración, la empresa lanza la Promoción Agrotec 35 años, dirigida a productores que son clientes finales y directos de la compañía.

La promoción es válida para todas las compras facturadas desde el 1 de enero hasta el 11 de diciembre de este año.

Los premios incluyen un cuatrimoto ATV Honda TRX 420, una camioneta Chevrolet Montana, una Chevrolet S10 Worktruck y una Chevrolet Silverado.