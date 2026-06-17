Diesa entregó 20 nuevos Volksbus a Ximex S.A. para transformar el viaje de miles de pasajeros

Esta renovación de flota impactará directamente en la calidad del servicio, ofreciendo viajes mucho más confortables y seguros para los usuarios de Central y el Bajo Chaco.

El acto de entrega fue en la sede de la empresa de transporte en Villa Elisa.

En representación de Diesa participaron Sophia Carrizosa, gerente administrativa y financiera, e Isidro Melgarejo, gerente de Volkswagen Camiones y Buses; mientras que Ximex estuvo representada por su director, Miguel García.

“El costo-beneficio de la marca es insuperable y el mayor beneficiado es el pasajero, que podrá viajar con mayor comodidad, seguridad y humanidad”, destacó Sophia Carrizosa durante el evento.

Por su parte, Isidro Melgarejo añadió que estos buses “aportan más valor: más tecnología, más robustez y más eficiencia”.

Son buses que destacan por su potencia y versatilidad para operaciones de transporte de alta exigencia.

Emiliano Fernández, viceministro de Transporte, participó de la entrega y expresó que “estamos en un proceso de renovación importante en el gobierno donde tenemos un objetivo claro: transformar y reformar con calidad para el usuario su viaje cotidiano”.

¿Qué significan estos nuevos buses para el pasajero?

La incorporación de estas unidades de última generación (año de fabricación 2026, modelo 2027) se traduce en mejoras tangibles para el día a día de los usuarios:

Adiós al calor paraguayo: Las unidades están equipadas con un potente sistema de aire acondicionado de 155.000 BTU, diseñado específicamente para mantener el ambiente fresco y agradable, incluso en los días de calor extremo.

Viajes más suaves y silenciosos: Gracias a un avanzado sistema de suspensión (con amortiguadores de doble acción y tecnología antiruido), los pasajeros disfrutarán de un trayecto mucho más suave, estable y libre de vibraciones molestas.

Mayor seguridad en ruta: Los buses incorporan un sistema de frenos neumático de doble circuito con tanque de reserva triple, garantizando una frenada precisa y un viaje mucho más seguro para todos a bordo.

Capacidad y confort: Cada unidad está configurada con 47 cómodos asientos, optimizando el espacio para que la experiencia de viaje sea placentera de principio a fin.

Las 20 unidades cuentan con carrocería Marcopolo Torino S Plus.

Líneas beneficiadas y cobertura

Ximex, fundada en 2011 y parte del Grupo Santaniana, eleva su flota de 56 buses operativos (51 de ellos ya en la categoría diferencial) a 76.

Las nuevas unidades reforzarán de inmediato los siguientes recorridos de ida y vuelta:

* Mariano Roque Alonso – Asunción

* Limpio Salado – Asunción

* Limpio Colonia – Asunción

* Villa Hayes – Asunción

La fuerza del Volksbus 17.230 EOD

Detrás del confort para el pasajero se encuentra una configuración mecánica robusta y eficiente, de procedencia brasileña (la fábrica se encuentra en Resende, Brasil), ideal para las altas exigencias del transporte urbano sudamericano:

Con un motor MWM 6.12TCE diésel (Euro III), inyección Common Rail, turbo Intercooler de 225 CV. Altamente eficiente.

Trasmisión con caja EATON FSB 6206 A de seis velocidades sincronizadas, con embrague autoajustable para una marcha suave.

Con chasis tipo escalera reforzado, capacidad técnica de 6.200 kg en el eje delantero y 11.000 kg en el eje trasero.

El tablero principal Volkswagen cuenta con dirección hidráulica y volante ajustable para mayor ergonomía del chofer.

El valor de la posventa

Además de la calidad de los vehículos, la continuidad y seguridad del servicio en las calles está respaldada por la red de Servicios Diesa, que cuenta con amplia cobertura nacional y personal altamente capacitado en el país y el exterior para garantizar que los buses operen siempre en perfectas condiciones.

Cabe recordar que Diesa fue galardonada por la fábrica de VWCB como importador del en 2025 y este 2026 nuevamente ganó el premio de Mejores en servicio.