Con 101 años de trayectoria, Maahsa desembarca en México

La primera tanda de productos, específicamente de espirales mata mosquitos, se embarcará la siguiente semana, marcando un hito estratégico para la compañía en la región.

Esta operación es el resultado de un riguroso proceso iniciado a finales de 2024, cuando la empresa concretó un acercamiento comercial con un cliente local en México.

Tras la presentación del portafolio y la validación de la calidad de los productos, el cliente mostró un alto nivel de satisfacción, lo que dio luz verde al desarrollo de diseños y empaques personalizados y a la gestión de las normativas regulatorias exigidas por las autoridades mexicanas.

Para Maahsa, la llegada a México no es un evento aislado, sino parte de una hoja de ruta enfocada en el crecimiento sostenido.

Con este primer embarque, el objetivo es consolidar la presencia comercial en un mercado tan competitivo y exigente como es el mercado mexicano.

Paralelamente, Maahsa trabajará estrechamente con su socio local para incorporar progresivamente nuevos ítems de sus líneas de productos.

Este nuevo paso reafirma la solida trayectoria exportadora de Maahsa, que mantiene un crecimiento constante en la región.

Actualmente la empresa ya exporta sus productos a Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

El portafolio que exporta a la región abarca una amplia gama de productos, destacando categorías como: insecticidas en aerosol y espirales mata mosquitos, repelentes en aerosol, larvicidas en aerosol, productos de uso veterinarios, productos para mascotas, detergentes en polvo, jabón de tocador y desodorantes pédico en polvo.

El dinamismo de la empresa no se detiene aquí. Maahsa tiene negociaciones muy avanzadas con potenciales clientes en: Ecuador, El Salvador y Honduras.

De acuerdo al cronograma de la compañía, se prevé concretar los primeros embarques a estos destinos a comienzos del segundo semestre de 2027.