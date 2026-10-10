Empresariales
10 de octubre de 2026 a la - 01:00

Trece años impulsando la infraestructura vial

La APC contribuye al desarrollo de la infraestructura vial.
La APC contribuye al desarrollo de la infraestructura vial.GENTILEZA

Hace 13 años, la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC) comenzó a recorrer un camino con un propósito claro: contribuir al desarrollo de una infraestructura vial más segura, moderna y sostenible para el Paraguay.

Por ABC Color
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“A lo largo de estos años, construimos vínculos, compartimos conocimiento y generamos espacios de encuentro entre profesionales comprometidos con el futuro de nuestras carreteras”, refieren desde el gremio.

“Desde la APC agradecemos a cada profesional, institución, aliado y persona que ha sido parte de este camino y que continúa acompañándonos en nuestra misión”, añaden.

“Hoy celebramos lo recorrido, pero también todo lo que aún queda por construir. Son 13 años conectando conocimiento, personas y caminos”, agregan sus integrantes.

“Y desde la Asociación Paraguaya de Carreteras, renovamos nuestro compromiso de seguir avanzando juntos, construyendo conocimiento, conectando personas y aportando al desarrollo del Paraguay”, finalizan.