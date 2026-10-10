Trece años impulsando la infraestructura vial

“A lo largo de estos años, construimos vínculos, compartimos conocimiento y generamos espacios de encuentro entre profesionales comprometidos con el futuro de nuestras carreteras”, refieren desde el gremio.
“Desde la APC agradecemos a cada profesional, institución, aliado y persona que ha sido parte de este camino y que continúa acompañándonos en nuestra misión”, añaden.
“Hoy celebramos lo recorrido, pero también todo lo que aún queda por construir. Son 13 años conectando conocimiento, personas y caminos”, agregan sus integrantes.
“Y desde la Asociación Paraguaya de Carreteras, renovamos nuestro compromiso de seguir avanzando juntos, construyendo conocimiento, conectando personas y aportando al desarrollo del Paraguay”, finalizan.