El acuerdo contempla la generación de conexiones entre el sector empresarial y la comunidad de emprendedores y mipymes de ASEPY, que actualmente reúne a más de 8.000 socios en todo el país.

Entre las principales líneas de acción se encuentran la generación de espacios de encuentro y vinculación, la participación de representantes de BEPSA en talleres, capacitaciones y eventos de ASEPY, así como el desarrollo de beneficios y soluciones dirigidos a los socios.

“La incorporación de BEPSA como empresa partner es un paso importante para seguir acercando al sector empresarial a nuestra comunidad. Queremos que estas alianzas se traduzcan en oportunidades concretas, herramientas y soluciones que acompañen el crecimiento de nuestros socios”, explicó Bruno Jaén-Bohorques, presidente de ASEPY.

Por su parte, Raúl Goto, gerente general de BEPSA indicó: “Las mipymes y los emprendedores son un motor fundamental de la economía paraguaya. A través de esta alianza con ASEPY, buscamos acompañar su desarrollo y acercar soluciones de medios de pago y tecnología que contribuyan a facilitar y potenciar sus negocios”.

Sobre ASEPY

La Asociación de Emprendedores del Paraguay es la comunidad referente del ecosistema emprendedor del país.

Reúne a más de 8.000 socios y trabaja para fortalecer el desarrollo de emprendedores y mipymes a través de formación, vinculación, programas y representación institucional.

Sobre BEPSA/Dinelco

BEPSA del Paraguay S.A.E.C.A. es propietaria de la marca Red Dinelco, pionera en la industria de los medios de pago, como procesador adquirente.

Con más de 36 años de trayectoria en el mercado, impulsa la evolución del ecosistema financiero a través de soluciones tecnológicas innovadoras que facilitan pagos seguros, ágiles y eficientes para bancos, comercios y tarjetahabientes en todo el país, erigiéndose como un actor clave en la inclusión financiera.