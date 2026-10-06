Conocemos nuestro sistema solar: qué lo compone

El sistema solar está formado por el Sol y todos los cuerpos que giran a su alrededor. El Sol es una estrella enorme y muy caliente. Nos da luz y calor, y gracias a él podemos vivir en la Tierra.

Alrededor del Sol giran ocho planetas. Cada uno es diferente y tiene características especiales.

Mercurio es el planeta más cercano al Sol y también el más pequeño.

Venus es muy caliente y está cubierto por una gruesa capa de gases.

La Tierra es nuestro hogar. Aquí encontramos agua, aire, plantas, animales y personas. ¡Es el planeta que conocemos mejor!

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Marte tiene un color rojizo y por eso lo llamamos el planeta rojo.

Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. ¡Es tan grande que dentro de él cabrían muchas Tierras!

Saturno tiene unos anillos enormes que podemos observar desde lejos.

Urano es un planeta muy frío y gira de una manera diferente a la mayoría de los otros planetas.

Neptuno está muy lejos del Sol. Tiene fuertes vientos y es uno de los lugares más fríos del sistema solar.

También encontramos lunas, asteroides y cometas viajando por el espacio. Nuestra Luna, por ejemplo, gira alrededor de la Tierra.

Ahora que conocemos un poco más sobre nuestro vecindario cósmico, podemos imaginar que somos pequeños astronautas.

¿Qué planeta nos gustaría visitar?

¡Jugamos y aprendemos!

1. Armamos el sistema solar

Dibujamos el Sol y los ocho planetas. Podemos pintarlos y colocarlos en el orden en que están desde el Sol.

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2. Jugamos a ser planetas

Nos movemos alrededor de un compañero que representa al Sol. Cada uno puede elegir un planeta y caminar o girar como si estuviera viajando por el espacio.

3. Creamos un planeta imaginario

Inventamos un planeta. ¿De qué color es? ¿Tiene anillos o lunas? ¿Quiénes viven allí? Lo dibujamos y contamos cómo es.

4. Miramos el cielo

Con ayuda de una persona adulta, observamos el cielo durante el día y la noche. ¿Qué vemos? ¿Encontramos la Luna? ¿Qué diferencias descubrimos?