Hoy vamos a jugar con las letras y preparar una valija llena de ideas para nuestras aventuras.

1. Completamos las palabras

-Miramos cada dibujo, decimos su nombre y pensamos qué letra falta.

_LAYA → P / B

_OL → M / S

_ALIJA → V / M

-Ahora completamos solitos esta palabra:

_ELADO →

-Elegimos una palabra, la pronunciamos lentamente y la copiamos en nuestro cuaderno.

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2. ¡Preparamos nuestra valija de vacaciones!

Materiales

-Una hoja de cartulina o papel grueso por niño

-Crayones, lápices de colores o marcadores

-Tijeras de punta redonda

-Pegamento

-Papeles de colores, revistas o dibujos de objetos para recortar

-Un modelo de valija preparado por la maestra

Procedimiento

1. Dibujamos nuestra valija. Trazamos una valija grande en una hoja de papel o utilizamos un molde preparado por la maestra.

2. Conversamos sobre las cosas que necesitamos para disfrutar de las vacaciones: ropa, sombrero, juguetes, libros, una botella de agua y protector solar.

3. Dibujamos o recortamos los objetos que queremos llevar y los pegamos dentro de nuestra valija.

4. Usamos colores, pegatinas y figuras para personalizarla. También escribimos nuestro nombre con ayuda de la maestra.

5. Mostramos nuestra valija a los compañeros y contamos qué nos gustaría hacer durante las vacaciones: jugar al aire libre, visitar a nuestros abuelos, ir a la plaza, nadar o leer cuentos.

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¡Nos despedimos hasta el próximo año!

Durante las vacaciones también nos cuidamos. Usamos protector solar, tomamos agua, descansamos y jugamos en lugares seguros, siempre con la compañía de un adulto.

¡Felices vacaciones! Disfrutamos, descubrimos cosas nuevas y guardamos lindos recuerdos para compartir cuando volvamos a encontrarnos.