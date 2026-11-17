Durante el año aprendemos muchas cosas en el jardín o la escuela. También cumplimos horarios, preparamos mochilas y realizamos actividades. En vacaciones bajamos el ritmo: dormimos un poco más, hacemos pausas y recuperamos energía.

No necesitamos viajar lejos para disfrutar. Podemos divertirnos en casa, en una plaza, en el patio o al visitar a la familia. Cuando jugamos, imaginamos aventuras, movemos el cuerpo y descubrimos cosas nuevas.

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Las vacaciones también nos ayudan a estar contentos y tranquilos. Conversamos, reímos, abrazamos y compartimos tiempo sin apuro. Si salimos al sol, usamos gorra, tomamos agua y buscamos sombra para cuidarnos.

Pero aunque no tenemos clases, seguimos aprendiendo. Cuando cocinamos, contamos ingredientes. Cuando miramos una planta, conocemos la naturaleza. Cuando leemos un cuento, viajamos con la imaginación.

Actividades

1. Armamos una carpa con sábanas y almohadones.

2. Pintamos con témperas, crayones o dedos.

3. Buscamos hojas, piedras y flores para crear un collage.

4. Leemos cuentos con la familia.

5. Jugamos a bailar con nuestra música favorita.

6. Regamos plantas y observamos insectos.

7. Preparamos una merienda sencilla.

8. Inventamos una historia con muñecos o disfraces.

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