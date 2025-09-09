Modalidades innovadoras para la atención de problemas

Pueden surgir como iniciativas concretas en el marco del trabajo de profundización que identifiquen problemas recurrentes no resueltos de la institución educativa o de la práctica profesional, que exijan un giro significativo en los modos de abordarlos.

Al tratarse de experiencias novedosas, inexploradas y desconocidas, tanto para los docentes protagonistas como para sus destinatarios, requieren de un fuerte acompañamiento por parte del mentor.

El carácter disruptivo de una innovación pedagógica siempre conmueve los cimientos de toda cultura escolar; por eso, siempre debe ser contextualizado, fundamentado y evaluado.

Un ejemplo de innovación pedagógica en el aula puede ser el trabajo en parejas pedagógicas, basado en la planificación y el dictado de las clases en conjunto. El trabajo en parejas pedagógicas no es una idea nueva, sin embargo, desarrollarlo con éxito requiere de acuerdos muy concretos respecto a cuándo interviene cada docente, qué papeles se juegan durante la clase, quién coordina las actividades, qué seguimiento se hace del grupo y quién está a cargo de ello, cómo se complementa la tarea del colega sin obstruir su desempeño, etc.

Análisis de la práctica docente

Esta es una estrategia de trabajo muy adecuada para implementarse en el marco de un dispositivo centrado en la escrituración, como la sistematización de experiencias pedagógicas o ser insumo para un dispositivo centrado en el intercambio entre pares, como los ateneos didácticos.

La estrategia recupera material de análisis directamente de los recursos que están disponibles en las aulas:

-Los registros de clase que realiza el docente: desde la toma de asistencia, hasta el llenado del libro de temas;

-Los cuadernos de los alumnos: ¿qué anotan?, ¿cómo registran?, ¿qué correcciones realizan los docentes sobre estos cuadernos?;

-Las tareas que los alumnos se llevan para completar en el hogar: ¿cómo se redactan esas consignas?, ¿qué interpretan los alumnos en sus casas, sin la presencia del maestro?, ¿cómo las resuelven?, ¿qué tipo de de- voluciones reciben?

Es posible y recomendable combinar esta estrategia con otras que permitan interpretar de modo más integral el desempeño profesional del docente mentoreado. Por ejemplo, con acciones de coobservación que crucen los insumos del aula con la mirada externa de un colega par, para su análisis e interpretación.

Observación y coobservación de clases

La observación y la coobservación son estrategias que los docentes reconocen con facilidad porque las ejercitaron durante su proceso de formación inicial. En el marco de procesos de acompañamiento pedagógico, se pueden implementar en dos formatos:

-La observación del docente mentorado por parte del mentor: este proceso se realiza con criterios de registro preacordados con el docente que será observado, y tiene por finalidad que el mentor haga una devolución al docente referida a su desempeño;

-La coobservación de clases: se realiza entre pares y debe ser guiada por el mentor.

Esta estrategia promueve la apertura del aula como un espacio de formación docente y considera la práctica como un objeto de estudio, indagación y análisis compartido.

