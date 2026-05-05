Innovar para aprender: corrientes pedagógicas que transforman el aula

Pedagogía activa: aprender haciendo
Este enfoque sitúa al estudiante como protagonista. El docente orienta el proceso, promoviendo experiencias, trabajo colaborativo y reflexión. Se prioriza la comprensión, la resolución de problemas y la conexión con la realidad. La evaluación es continua y formativa, valorando el proceso más que el resultado.
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Escuela activa versus tradicional
La escuela activa impulsa la participación, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. En cambio, la tradicional se centra en la transmisión de contenidos y la memorización. Actualmente, el sistema educativo paraguayo tiende a integrar ambos modelos, favoreciendo prácticas más dinámicas sin descuidar los saberes fundamentales.
Aportes de pedagogos clave
- John Dewey: propone el aprendizaje basado en la experiencia, la reflexión y la vida democrática en el aula.
- Ovide Decroly: organiza la enseñanza en torno a «centros de interés», integrando áreas y partiendo de la realidad del niño.
- Roger Cousinet: fomenta el trabajo en grupos autónomos, priorizando la cooperación y la iniciativa.
- Célestin Freinet: promueve la expresión libre, el aprendizaje cooperativo y la conexión con el entorno.
Estos aportes coinciden con el enfoque por competencias vigente, que prioriza la participación activa y el desarrollo integral.
Enfoques integrales del desarrollo
- Waldorf (Rudolf Steiner): propone una educación que integra lo cognitivo, artístico y social, respetando las etapas evolutivas.
- Psicomotricidad (Aucouturier): destaca el movimiento y el juego como base del desarrollo emocional y cognitivo.
- Emmi Pikler: valora el movimiento libre, la autonomía y el vínculo respetuoso en la primera infancia.
- Arno Stern: impulsa la expresión creativa sin juicio, centrada en el proceso más que en el resultado.
Estos enfoques refuerzan la importancia de atender la diversidad, el ritmo individual y el bienestar del estudiante, principios clave de la educación inclusiva en Paraguay.
Las corrientes innovadoras coinciden en:
- Centrar el aprendizaje en el estudiante.
- Promover la participación, la creatividad y la reflexión.
- Valorar el proceso mediante evaluación formativa.
- Favorecer el desarrollo integral.
Lejos de reemplazar totalmente lo tradicional, estas propuestas enriquecen la práctica docente. Su aplicación permite construir aulas más dinámicas, equitativas y coherentes con los fines de la educación paraguaya: formar personas críticas, autónomas y comprometidas con su entorno.
Fuentes:
- EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.
- RINALDI, C. (2006). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar y aprender. Octaedro.