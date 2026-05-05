Innovar para aprender: corrientes pedagógicas que transforman el aula

Pedagogía activa: aprender haciendo

Este enfoque sitúa al estudiante como protagonista. El docente orienta el proceso, promoviendo experiencias, trabajo colaborativo y reflexión. Se prioriza la comprensión, la resolución de problemas y la conexión con la realidad. La evaluación es continua y formativa, valorando el proceso más que el resultado.

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Escuela activa versus tradicional

La escuela activa impulsa la participación, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. En cambio, la tradicional se centra en la transmisión de contenidos y la memorización. Actualmente, el sistema educativo paraguayo tiende a integrar ambos modelos, favoreciendo prácticas más dinámicas sin descuidar los saberes fundamentales.

Aportes de pedagogos clave

- John Dewey: propone el aprendizaje basado en la experiencia, la reflexión y la vida democrática en el aula.

- Ovide Decroly: organiza la enseñanza en torno a «centros de interés», integrando áreas y partiendo de la realidad del niño.

- Roger Cousinet: fomenta el trabajo en grupos autónomos, priorizando la cooperación y la iniciativa.

- Célestin Freinet: promueve la expresión libre, el aprendizaje cooperativo y la conexión con el entorno.

Estos aportes coinciden con el enfoque por competencias vigente, que prioriza la participación activa y el desarrollo integral.

Enfoques integrales del desarrollo

- Waldorf (Rudolf Steiner): propone una educación que integra lo cognitivo, artístico y social, respetando las etapas evolutivas.

- Psicomotricidad (Aucouturier): destaca el movimiento y el juego como base del desarrollo emocional y cognitivo.

- Emmi Pikler: valora el movimiento libre, la autonomía y el vínculo respetuoso en la primera infancia.

- Arno Stern: impulsa la expresión creativa sin juicio, centrada en el proceso más que en el resultado.

Estos enfoques refuerzan la importancia de atender la diversidad, el ritmo individual y el bienestar del estudiante, principios clave de la educación inclusiva en Paraguay.

Las corrientes innovadoras coinciden en:

- Centrar el aprendizaje en el estudiante.

- Promover la participación, la creatividad y la reflexión.

- Valorar el proceso mediante evaluación formativa.

- Favorecer el desarrollo integral.

Lejos de reemplazar totalmente lo tradicional, estas propuestas enriquecen la práctica docente. Su aplicación permite construir aulas más dinámicas, equitativas y coherentes con los fines de la educación paraguaya: formar personas críticas, autónomas y comprometidas con su entorno.

Fuentes:

- EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.

- RINALDI, C. (2006). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar y aprender. Octaedro.