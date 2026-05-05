Accidentes de las formas de los verbos en guaraní

2. Ñe’ẽtéva ysaja ñemoambue. Ohechauka mba’eichaitépa ojejapo ñe’ẽtéva remimombe’u: omoneĩpa, ombotove térã oporandúpa.

2. Accidentes de las formas de los verbos. Indican si la acción del verbo en la oración es afirmativa, negativa o interrogativa.

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2.1 Ysaja omoneĩva. Ndorekói ñe’ẽky ysaja rehegua.

Forma afirmativa. No tiene partículas de forma.

Ejemplos

2.2 Ysaja ombotovéva. Ohechauka oñembotoveha ñe’ẽtéva remimombe’u. Oreko ñe’ẽky mboyvegua ha upeigua. Ko’ãva ojepuru’arã péicha:

- Ñe’ẽtéva jurugua ndive: nd + ñe’ẽte + i

- Ñe’ẽtéva tĩguáva ndive: n + ñe’ẽte + i

Tembiecharã:

Forma negativa. Indica la negación de la acción del verbo. Posee partículas prefijas y sufijas. Sus partículas son:

- Con verbos orales: nd + verbo + i

- Con verbos nasales: n + verbo + i

Ejemplos

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.