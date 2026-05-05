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05 de mayo de 2026 a la - 01:00

Accidentes de las formas de los verbos en guaraní

Ñe’etéva ysaja ñemoambue
Ñe’etéva ysaja ñemoambueArchivo, ABC Color

Ñe’etéva ysaja ñemoambue

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra

2. Ñe’ẽtéva ysaja ñemoambue. Ohechauka mba’eichaitépa ojejapo ñe’ẽtéva remimombe’u: omoneĩpa, ombotove térã oporandúpa.

2. Accidentes de las formas de los verbos. Indican si la acción del verbo en la oración es afirmativa, negativa o interrogativa.

Lea más: Conjugación optativa y conjugación imperativa en guaraní

2.1 Ysaja omoneĩva. Ndorekói ñe’ẽky ysaja rehegua.

Ñe’etéva ysaja ñemoambue
Ñe’etéva ysaja ñemoambue

Forma afirmativa. No tiene partículas de forma.

Ejemplos

Ñe’etéva ysaja ñemoambue
Ñe’etéva ysaja ñemoambue

2.2 Ysaja ombotovéva. Ohechauka oñembotoveha ñe’ẽtéva remimombe’u. Oreko ñe’ẽky mboyvegua ha upeigua. Ko’ãva ojepuru’arã péicha:

- Ñe’ẽtéva jurugua ndive: nd + ñe’ẽte + i

- Ñe’ẽtéva tĩguáva ndive: n + ñe’ẽte + i

Tembiecharã:

Ñe’etéva ysaja ñemoambue
Ñe’etéva ysaja ñemoambue

Forma negativa. Indica la negación de la acción del verbo. Posee partículas prefijas y sufijas. Sus partículas son:

- Con verbos orales: nd + verbo + i

- Con verbos nasales: n + verbo + i

Ejemplos

Ñe’etéva ysaja ñemoambue
Ñe’etéva ysaja ñemoambue
Ñe’etéva ysaja ñemoambue
Ñe’etéva ysaja ñemoambue

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.