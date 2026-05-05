De acuerdo con el manual, estos procesos se articulan con la evaluación del PEI, permitiendo verificar avances tanto en el desarrollo de las actividades (proceso) como en los resultados obtenidos (producto), mediante la aplicación de indicadores previamente establecidos.

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Estrategias para aplicar

Para asegurar un seguimiento efectivo, se implementan diversas estrategias:

- Reuniones periódicas. Espacios de análisis y reflexión del equipo directivo, docentes y demás actores educativos. En ellas se revisa el cumplimiento de actividades del POA y se toman decisiones consensuadas.

- Informes de avance. Documentos sistematizados que recogen evidencias del progreso del PEI, permitiendo visualizar logros, dificultades y ajustes necesarios.

- Indicadores de gestión. Herramientas clave que permiten medir el nivel de cumplimiento de objetivos y metas en las diferentes dimensiones de la gestión escolar. Estos indicadores facilitan una valoración objetiva del desempeño institucional.

- Aplicación de instrumentos de monitoreo. Incluyen registros, listas de cotejo, encuestas y otros mecanismos que permiten recoger información relevante sobre el desarrollo de las acciones.

Importancia del seguimiento y monitoreo

El seguimiento y monitoreo del PEI son fundamentales porque:

- Permiten detectar desviaciones. Identifican oportunamente dificultades o diferencias entre lo planificado y lo ejecutado, posibilitando ajustes pertinentes.

- Favorecen la toma de decisiones oportunas. Brindan información válida y actualizada que orienta la gestión institucional hacia el logro de mejores resultados.

- Garantizan el cumplimiento de objetivos. Aseguran que las acciones planificadas se desarrollen de manera coherente con la misión, visión y metas institucionales.

- Fortalecen la gestión participativa. Involucran a los distintos actores educativos, promoviendo la corresponsabilidad en el logro de los objetivos del PEI.

- Mejoran la calidad educativa. Al monitorear continuamente los procesos pedagógicos y organizativos, se contribuye directamente al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.

Fuentes: - Harris, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing