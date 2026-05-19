La evaluación de proceso se desarrolla durante la ejecución del PEI y tiene como finalidad monitorear el avance de las actividades previstas en el Plan Operativo Anual (POA). A través de esta evaluación se analizan los indicadores de cumplimiento, la pertinencia de las estrategias implementadas y las dificultades que surgen en la práctica. Este seguimiento permite introducir ajustes oportunos, garantizando que las acciones se mantengan alineadas con los objetivos institucionales. Además, promueve la participación de los diferentes actores educativos, fortaleciendo la corresponsabilidad en la gestión escolar.

Por otro lado, la evaluación de resultados o producto se realiza al término de un periodo determinado, generalmente al finalizar el ciclo de implementación del PEI. Su propósito es determinar en qué medida se lograron los objetivos y metas propuestas, especialmente en relación con la mejora de los aprendizajes y la solución de la problemática identificada en el diagnóstico institucional. Esta evaluación implica un análisis integral que considera evidencias cuantitativas y cualitativas, tales como indicadores de rendimiento académico, tasas de retención, promoción y participación comunitaria.

El manual también propone el uso de instrumentos de evaluación previamente definidos, que permitan recoger información válida y confiable. Estos instrumentos deben estar vinculados a los indicadores establecidos en el PEI, facilitando la verificación de avances y resultados. Asimismo, se enfatiza la importancia de elaborar informes que sistematicen los hallazgos, conclusiones y recomendaciones derivadas del proceso evaluativo.

En cuanto al procedimiento para la evaluación del PEI, se establecen pasos claros: recolección de información, análisis de los datos, elaboración de conclusiones y socialización de los resultados con la comunidad educativa. Este proceso culmina con la toma de decisiones orientadas a la mejora continua y con la retroalimentación necesaria para la planificación del siguiente periodo institucional.

Finalmente, la evaluación del PEI no solo cumple una función técnica, sino también formativa y transformadora. Permite a la institución reflexionar sobre su práctica, fortalecer la gestión participativa y consolidar una cultura de mejora continua. A partir de los resultados obtenidos, se inicia la elaboración de un nuevo PEI o la reformulación del existente, asegurando que la planificación responda de manera pertinente a las necesidades del contexto y contribuya efectivamente al logro de una educación de calidad.

Fuentes: - HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.