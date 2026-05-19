Evaluar para acompañar: una mirada integral del aprendizaje en la infancia

Para lograr una evaluación verdaderamente efectiva, es necesario considerar una serie de aspectos fundamentales que orienten su planificación y aplicación.

En primer lugar, resulta imprescindible definir con claridad qué se desea evaluar y con qué propósito. Esto implica identificar dimensiones como el desarrollo cognitivo, las habilidades sociales, el aspecto emocional y las capacidades motrices. A su vez, es importante tener en cuenta las razones que sustentan la evaluación, como mejorar las estrategias de enseñanza, brindar información relevante a las familias o favorecer el desarrollo integral del niño.

Desde una perspectiva amplia, la evaluación debe adoptar un enfoque integral que contemple múltiples estrategias. No es suficiente recurrir a un único instrumento, sino que se recomienda emplear diversas herramientas como la observación directa, los portafolios de trabajo, los registros anecdóticos y, cuando sea pertinente, evaluaciones más estructuradas.

Otro aspecto clave es la elaboración de instrumentos y criterios adecuados. Las herramientas utilizadas deben responder a la edad y características del desarrollo infantil, garantizando que sean pertinentes y significativas. Del mismo modo, los criterios de evaluación deben ser claros, coherentes y justos, de modo que orienten tanto al docente como al estudiante en la comprensión de los logros alcanzados y los aspectos a fortalecer.

Es fundamental también promover la participación activa del niño en su propio proceso evaluativo. En la medida de lo posible, se debe involucrar al estudiante, ayudándolo a reconocer sus avances y a reflexionar sobre sus aprendizajes.

La colaboración con las familias constituye otro elemento esencial. Mantener una comunicación fluida y constante con los padres o cuidadores permite enriquecer el proceso evaluativo, ya que ellos pueden aportar información valiosa sobre el desarrollo del niño en otros contextos.

En relación con el rol docente, es necesario asegurar que los educadores cuenten con la formación adecuada en técnicas de evaluación. Esto implica no solo el dominio de herramientas, sino también el desarrollo de una actitud sensible, objetiva y respetuosa frente a las particularidades de cada niño.

La documentación sistemática de la información recogida es otro pilar fundamental. Registrar de manera detallada los avances y dificultades permite hacer un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo. En este sentido, el uso de portafolios o carpetas de aprendizaje resulta especialmente útil para evidenciar el desarrollo continuo.

Por otra parte, la evaluación debe ser un proceso dinámico, sujeto a revisión y mejora constante. Es importante analizar periódicamente su eficacia y pertinencia, realizando los ajustes necesarios en función de los resultados obtenidos y la retroalimentación recibida.

Finalmente, no se puede dejar de lado la dimensión ética. Es indispensable resguardar la confidencialidad de la información y actuar con respeto hacia los niños y sus familias.

En síntesis, la evaluación en la educación infantil debe concebirse como un proceso integral, continuo y formativo, orientado a comprender y potenciar el desarrollo de cada niño, contribuyendo así a una práctica educativa más inclusiva y significativa.

Fuente: - EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.