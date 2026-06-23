De la clase magistral al aprendizaje protagonista. La educación que avanza en Paraguay

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Uno de los enfoques más destacados es la pedagogía activa, una propuesta que coloca al estudiante en el centro del aprendizaje. A diferencia de los modelos tradicionales, donde el docente transmite conocimientos y el alumno los recibe pasivamente, este enfoque promueve la participación, la exploración y la construcción significativa del saber.

La pedagogía activa parte de la premisa de que se aprende mejor haciendo. Por ello, favorece experiencias concretas como proyectos, investigaciones, experimentos, resolución de situaciones problemáticas y actividades colaborativas. El docente asume el rol de guía, acompañando a los estudiantes en el desarrollo de sus capacidades y respetando sus intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.

Otro aspecto fundamental es el valor otorgado a la reflexión crítica. Los alumnos no solo incorporan contenidos, sino que también analizan, cuestionan y relacionan lo aprendido con su realidad cotidiana. Esto resulta especialmente importante en el contexto paraguayo, donde la escuela busca formar ciudadanos comprometidos con su comunidad y preparados para afrontar los desafíos del futuro.

La evaluación también experimenta cambios significativos. Más allá de las pruebas tradicionales, se incorporan estrategias como la autoevaluación, la coevaluación y el seguimiento continuo de los avances de cada estudiante. De esta manera, la evaluación se convierte en una herramienta para aprender y mejorar, en lugar de ser únicamente un mecanismo de calificación.

Al comparar la escuela activa con la escuela tradicional, se observan diferencias importantes. Mientras la primera promueve la participación, el trabajo en equipo, la creatividad y la aplicación práctica de los conocimientos, la segunda suele centrarse en la memorización, la enseñanza expositiva y las evaluaciones estandarizadas. Sin embargo, esto no significa que un modelo deba reemplazar completamente al otro.

Actualmente, muchas instituciones educativas paraguayas avanzan hacia modelos híbridos que integran aspectos valiosos de ambas perspectivas. El desafío consiste en mantener los conocimientos académicos fundamentales al tiempo que se fortalecen competencias esenciales para el siglo XXI, como el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la capacidad de adaptación.

La educación del presente exige aulas donde los estudiantes no sean simples espectadores, sino protagonistas de su aprendizaje. Apostar por metodologías activas significa ofrecer oportunidades para que cada niño y joven descubra su potencial y construya conocimientos con sentido, preparándose para participar de manera activa y responsable en la sociedad.

Fuentes:

- EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.

- RINALDI, C. (2006). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar y aprender. Octaedro.