La dimensión pedagógica del Proyecto Educativo Institucional (PEI)

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La responsabilidad de la dimensión pedagógica recae principalmente en el equipo directivo y docente, quienes, por su formación y experiencia profesional, poseen los conocimientos necesarios para analizar los procesos educativos y proponer soluciones a las dificultades detectadas en la institución. Aunque el Equipo de Gestión de Instituciones Educativas (EGIE) participa en la elaboración integral del PEI, corresponde específicamente a directivos y docentes liderar la construcción del PCI, ya que son ellos quienes conocen de manera directa las características del aprendizaje de los estudiantes y las prácticas de enseñanza desarrolladas en la escuela.

Uno de los aspectos centrales de esta dimensión es la reflexión permanente sobre los problemas pedagógicos que afectan el rendimiento y el desarrollo integral de los estudiantes. La denominada «problematización pedagógica» implica analizar qué aprenden los estudiantes, cómo aprenden, cuáles son sus dificultades, qué metodologías emplean los docentes, qué recursos didácticos se utilizan y cómo se evalúan los aprendizajes. Este análisis debe centrarse en aquellos aspectos que pueden ser transformados mediante acciones pedagógicas concretas. Por ello, aunque factores como la situación económica familiar, la alimentación o la disponibilidad de útiles escolares influyen en el aprendizaje, el PCI pone el foco en aquellas acciones que la institución puede desarrollar desde su práctica educativa para mejorar los resultados académicos.

El Proyecto Curricular Institucional surge, entonces, como una respuesta técnica y contextualizada a los desafíos educativos identificados en cada escuela. Cada institución posee características particulares relacionadas con su población estudiantil, su contexto sociocultural y sus necesidades específicas. Por esta razón, el PCI es único e irrepetible; no puede copiarse de otra institución, ya que debe responder a la realidad concreta de la comunidad educativa donde será implementado. Esta singularidad convierte al PCI en una verdadera marca institucional que refleja la identidad pedagógica de la institución educativa.

Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.

- Ministerio de Educación y Ciencias (2016). Manual de orientación para el fortalecimiento de la gestión escolar. Asunción, Paraguay.