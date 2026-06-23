Modos conjetural, habitual y totalitativo en guaraní

6.4. Ñe’ẽreko katu. Ohechauka ndojekuaaporãiha oikótapa pe oje’éva. Oiporu ñe’ẽky “rõ” térã “ramo”.
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6.4. Modo conjetural. Expresa la falta de seguridad de que la acción se realice. Sus partículas pueden ser: «rõ» o «ramo».
6.5. Ñe’ẽreko meme. Ohechauka tembiapo oikojepiha. Oraha ñe’ẽky “va”.
6.5. Modo habitual. Indica que la acción se realiza en forma acostumbrada. Utiliza la partícula «va».
6.6. Ñe’ẽreko paha. Ohechauka ojejapopaha oje’éva. Oraha ñe’ẽky ipu’atãva, “pa” ñe’ẽtéva jurugua ndive ha “mba”, ñe’ẽtéva tĩgua ndive.
6.6. Modo totalitativo. Indica que la acción se realiza completamente. Utiliza las partículas tónicas «pa» para verbos orales y «mba», para verbos nasales.
Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.