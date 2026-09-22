El grado superlativo en guaraní

7.3. Kokatu ombotuichaitéva . Omboheko mbarete ñe’ẽtévape, oñemboja’o péicha: kokatu ha’etéva ha kokatu tuichajojáva.

7.3. Grado superlativo . Indica una acción intensa y se divide en superlativo absoluto y relativo.

Lea más: Grado comparativo de superioridad y grado comparativo de inferioridad en guaraní

Oñemboja’o péicha:

Se dividen en:

7.3.1. Kokatu ha’etéva . Umi ñe’ẽtéva rekorasa omboyvateite. Oiporu ñe’ẽky “ite” opáramo ñe’ẽtéva pu’ae atãme ha “ete” opáramo ñe’ẽtéva pu’ae kangýpe. Avei ñe’ẽtéva opáramo “e” -pe, ojeporu ñe’ẽky “te”.

7.3.1. Superlativo absoluto . Eleva la intensidad a primer grado. Utiliza la partícula «ite» cuando el verbo termina en vocal abierta y en «ete» cuando termina en vocal cerrada. Si el verbo termina en «e», se usa la partícula «te».

Tembiecharã – Ejemplos :

Okaruete piko pe karia’y. ¡Cómo come ese joven!

Oikuaaite piko ko kuñataĩ. ¡Cómo sabe esta señorita!

7.3.2. Kokatu ombotuichaitevéva . Umi ñe’ẽtéva rekorasa omboyvateiterei. Iñe’ẽky “eterei” ipukangýva ndive ha “iterei”, ipu’atãva ndive.

7.3.2. Supersuperlativo . Eleva la intensidad a segundo grado. Utiliza las partículas tónicas «eterei» con palabras terminadas en vocales débiles y «iterei» en vocales fuertes.

Tembiecharã – Ejemplos :

Ko kuarahy hakueterei ko árape. Este sol está muy caliente hoy.

Ko’ã yvoty iporãiterei. Estas flores son muy hermosas.

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.