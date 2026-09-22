El grado superlativo en guaraní

7.3. Kokatu ombotuichaitéva. Omboheko mbarete ñe’ẽtévape, oñemboja’o péicha: kokatu ha’etéva ha kokatu tuichajojáva.
7.3. Grado superlativo. Indica una acción intensa y se divide en superlativo absoluto y relativo.
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Oñemboja’o péicha:
Se dividen en:
7.3.1. Kokatu ha’etéva. Umi ñe’ẽtéva rekorasa omboyvateite. Oiporu ñe’ẽky “ite” opáramo ñe’ẽtéva pu’ae atãme ha “ete” opáramo ñe’ẽtéva pu’ae kangýpe. Avei ñe’ẽtéva opáramo “e” -pe, ojeporu ñe’ẽky “te”.
7.3.1. Superlativo absoluto. Eleva la intensidad a primer grado. Utiliza la partícula «ite» cuando el verbo termina en vocal abierta y en «ete» cuando termina en vocal cerrada. Si el verbo termina en «e», se usa la partícula «te».
Tembiecharã – Ejemplos:
Okaruete piko pe karia’y. ¡Cómo come ese joven!
Oikuaaite piko ko kuñataĩ. ¡Cómo sabe esta señorita!
7.3.2. Kokatu ombotuichaitevéva. Umi ñe’ẽtéva rekorasa omboyvateiterei. Iñe’ẽky “eterei” ipukangýva ndive ha “iterei”, ipu’atãva ndive.
7.3.2. Supersuperlativo. Eleva la intensidad a segundo grado. Utiliza las partículas tónicas «eterei» con palabras terminadas en vocales débiles y «iterei» en vocales fuertes.
Tembiecharã – Ejemplos:
Ko kuarahy hakueterei ko árape. Este sol está muy caliente hoy.
Ko’ã yvoty iporãiterei. Estas flores son muy hermosas.
Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.