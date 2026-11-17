El arte como lenguaje

Pintar, modelar, recortar, construir o realizar un collage son formas de expresar pensamientos y emociones. Una propuesta puede consistir en crear un mural colectivo utilizando pinturas, papeles, telas, hojas, cartones y otros materiales disponibles vinculados con el entorno cercano.

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Explorar la naturaleza cercana

No siempre es necesario realizar una gran excursión para investigar el ambiente. El patio de la escuela, una plaza cercana o un jardín pueden convertirse en espacios de observación.

Recolectar hojas caídas, comparar piedras, observar insectos o registrar cómo cambia la luz durante el día permite acercarse a contenidos científicos desde la experiencia directa.

Jugar a ser otros

El juego de roles permite representar situaciones de la vida cotidiana y desarrollar habilidades sociales. En el aula puede organizarse un pequeño almacén, una farmacia, una biblioteca, un mercado o una estación de ómnibus. Los niños asumen diferentes personajes, intercambian ideas y crean diálogos.

Estas experiencias permiten vincular el juego con aprendizajes relacionados con el lenguaje, la matemática y la convivencia.

Construir, probar y volver a construir

Los bloques y otros materiales de construcción ofrecen infinitas posibilidades. Los estudiantes pueden diseñar una ciudad, un puente, una vivienda o un espacio imaginario. Mientras construyen, aparecen conceptos relacionados con equilibrio, tamaño, forma, simetría, espacio y estabilidad.

Una construcción que se cae no representa necesariamente un fracaso: puede convertirse en una oportunidad para preguntarse qué ocurrió y buscar otra solución. El aprendizaje surge del proceso de probar, modificar y volver a intentar.

La magia de la luz y las sombras

La luz puede convertirse en un recurso educativo sencillo y fascinante. Con una linterna, una pared y algunos objetos, los niños pueden observar cómo aparecen las sombras y qué sucede cuando acercan o alejan los objetos de la fuente de luz.

También pueden utilizar papeles de colores, botellas transparentes, acetatos o materiales translúcidos para experimentar con colores y transparencias. Si la escuela dispone de una mesa de luz, esta puede utilizarse para explorar formas, composiciones y mezclas de colores.

Mirarse para descubrir

Los espejos también pueden generar experiencias de aprendizaje. Los niños pueden observar sus expresiones faciales, movimientos y gestos, favoreciendo el reconocimiento de emociones y el autoconocimiento.

Documentar para volver a pensar

Un docente puede fotografiar diferentes etapas de una construcción y luego conversar con los estudiantes sobre cómo comenzó, qué dificultades aparecieron y qué cambios realizaron. De esta manera, la documentación ayuda a hacer visible el aprendizaje y favorece la reflexión.

En nuestras escuelas paraguayas, muchas de estas experiencias pueden desarrollarse con recursos sencillos y accesibles. Lo esencial no es disponer de materiales sofisticados, sino ofrecer oportunidades para que cada niño pueda explorar el mundo con curiosidad, creatividad y todos sus sentidos.

Fuentes:

- EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.

- RINALDI, C. (2006). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar y aprender. Octaedro.