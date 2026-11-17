1. Naturaleza del EGIE

El EGIE se define como una organización integrada legal y democráticamente por educadores, padres y alumnos, bajo el liderazgo del director institucional. Su fin primordial es gestionar de manera participativa el servicio público educativo, apuntando al mantenimiento, desarrollo y mejora continua de la calidad educativa en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

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2. Integración y elección de miembros

El equipo se conforma de manera equitativa por los siguientes estamentos:

- Director de la institución. Actúa como miembro nato y líder del equipo.

- Representante de docentes. Un titular y un suplente.

- Representante de padres. Un titular y un suplente.

- Representante estudiantil. Un titular y un suplente.

- Otros actores. Pueden incluirse representantes adicionales según el contexto, aprobados por mayoría simple del equipo.

Reglas de elección. Cada estamento elige a sus representantes por voto de sus pares en asambleas. Las organizaciones de padres y estudiantes deben estar legalmente constituidas y registradas. Finalmente, las Supervisiones de Apoyo Técnico Pedagógico deben refrendar y registrar el acta de conformación del EGIE.

3. Funciones clave del equipo

El EGIE tiene la enorme responsabilidad de dinamizar la vida escolar a través de funciones críticas:

- Rendición de cuentas. Garantizar de forma pública la transparencia pedagógica, administrativa y financiera, como mínimo dos veces al año.

- Desarrollo del PEI y POA. Impulsar la elaboración participativa del Proyecto Educativo Institucional y el Plan Operativo Anual (POA), incluyendo el anteproyecto de presupuesto por microplanificación.

- Gestión multidimensional. Orientar la institución en cuatro áreas: pedagógico-curricular, administrativa-financiera, estructural-organizacional y comunitaria.

- Monitoreo del aprendizaje. Establecer mecanismos para evaluar y hacer seguimiento a los resultados académicos de los estudiantes.

- Convivencia y conflictos. Elaborar normas de convivencia institucional y buscar soluciones asertivas a los conflictos internos.

4. Operatividad y duración

- Reuniones. El EGIE se reúne obligatoriamente de forma ordinaria una vez al mes, y de forma extraordinaria cuando el director o la mayoría lo convoque. Todo debe registrarse detalladamente en un cuaderno de actas foliado.

- Mandato. Los miembros duran dos años en sus funciones y pueden ser reelectos por un solo periodo consecutivo. El equipo se renueva parcialmente cada año (un año, docentes y alumnos, el siguiente padre y otros). El mandato expira inmediatamente si el estudiante egresa o cancela su matrícula (aplicable también a sus padres).

Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.

- Ministerio de Educación y Ciencias (2016). Manual de orientación para el fortalecimiento de la gestión escolar. Asunción, Paraguay.