Problemas de sumas y restas

1. En una granja hay 1.234 gallinas y 1.112 patos. ¿Cuántas aves hay en la granja?

2. En una biblioteca había 1.587 libros. Se prestaron 1.243 libros. ¿Cuántos libros quedaron en la biblioteca?

3. Un agricultor cosechó 1.356 naranjas por la mañana y 1.224 naranjas por la tarde. ¿Cuántas naranjas cosechó en total?

4. En un zoológico había 1.768 visitantes y se retiraron 1.215 visitantes. ¿Cuántos visitantes quedaron en el zoológico?

5. Una escuela tenía en su librería 1.423 lápices y compró 1.315 lápices más. ¿Cuántos lápices tiene ahora la librería de la escuela?

6. En un almacén había 1.692 cajas de leche y se vendieron 1.284 cajas. ¿Cuántas cajas de leche quedaron en el almacén?

7. Un camión transporta 1.345 bolsas de arroz y otro camión lleva 1.276 bolsas. ¿Cuántas bolsas de arroz transportan entre los dos?

8. En un parque entraron 1.518 personas y luego salieron 1.207 personas. ¿Cuántas personas quedaron en el parque?

9. Una fábrica produjo 1.463 juguetes el lunes y 1.329 juguetes el martes. ¿Cuántos juguetes produjo en total en los dos días?

10. Un almacén de barrio tenía 1.875 caramelos y vendió 1246 caramelos. ¿Cuántos caramelos quedaron en el almacén?

Fuente: MEC. 2014. Programa de Estudios. Matemática. Primer ciclo.