¿Qué es un número primo?

Un número primo es aquel que solo es divisible por sí mismo y por la unidad.

Por tanto, tiene exactamente dos divisores:

-El número 1

-Él mismo

Ejemplos:

-2 (se puede dividir solo entre 1 y 2)

-3 (entre 1 y 3)

-5 (entre 1 y 5)

¿Qué es un número compuesto?

Un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores.

Ejemplos:

-4 (1, 2 y 4)

-6 (1, 2, 3 y 6)

-8 (1, 2, 4 y 8)

Importante

El número 1 no es primo ni compuesto, porque solo tiene un divisor.

El número 2 es el único número primo par.

Números primos entre 1 y 100

Los números primos menores que 100 son:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,

31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67,

71, 73, 79, 83, 89, 97.

¿Cómo saber si un número es primo?

Puedes probar dividiéndolo entre números más pequeños:

-Si solo se puede dividir entre 1 y él mismo, es primo.

-Si tiene más divisores, es compuesto.

Lea más: Números primos y compuestos

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<b>Respuestas</b>

<b>Ejercicio 1</b>

a) 9 → C b) 11 → P c) 15 → C d) 2 → P e) 21 → C ¿f) 17 → P

<b>Ejercicio 2</b>

<li data-testid="ZZFWIX6SFFA23EVQNSICTHFDJ4">10 → Compuesto → 1, 2, 5, 10 </li><li data-testid="7UOAIH6JVRHIXF4TZPJNCRKG2Q">13 → Primo → 1, 13 </li><li data-testid="6ZZTLKVGXJBWTAVRN6TCA7YXSU">18 → Compuesto → 1, 2, 3, 6, 9, 18 </li><li data-testid="YWCQF2A3L5G73CIMKPLQ3NWPTY">7 → Primo → 1, 7 </li>

<b>Ejercicio 3</b>

a) Falso (el 2 es par y primo) b) Verdadero c) Falso d) Verdadero

<b>Ejercicio 4</b>

Los números primos menores que 100 son:

<b>2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67,71, 73, 79, 83, 89, 97.</b>

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo. BALDOR. A. 2009. Aritmética. Patria. México.