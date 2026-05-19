Matemática Segundo Ciclo
19 de mayo de 2026 a la - 01:00

Números primos y compuestos

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GENTILEZA

Los números son muy importantes en matemáticas, y una forma de clasificarlos es según la cantidad de divisores que tienen.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

¿Qué es un número primo?

Un número primo es aquel que solo es divisible por sí mismo y por la unidad.

Por tanto, tiene exactamente dos divisores:

-El número 1

-Él mismo

Ejemplos:

-2 (se puede dividir solo entre 1 y 2)

-3 (entre 1 y 3)

-5 (entre 1 y 5)

¿Qué es un número compuesto?

Un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores.

Ejemplos:

-4 (1, 2 y 4)

-6 (1, 2, 3 y 6)

-8 (1, 2, 4 y 8)

Importante

El número 1 no es primo ni compuesto, porque solo tiene un divisor.

El número 2 es el único número primo par.

Números primos entre 1 y 100

Los números primos menores que 100 son:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,

31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67,

71, 73, 79, 83, 89, 97.

¿Cómo saber si un número es primo?

Puedes probar dividiéndolo entre números más pequeños:

-Si solo se puede dividir entre 1 y él mismo, es primo.

-Si tiene más divisores, es compuesto.

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<b>Respuestas</b>

<b>Ejercicio 1</b>

a) 9 → C b) 11 → P c) 15 → C d) 2 → P e) 21 → C ¿f) 17 → P

<b>Ejercicio 2</b>

<li data-testid="ZZFWIX6SFFA23EVQNSICTHFDJ4">10 → Compuesto → 1, 2, 5, 10 </li><li data-testid="7UOAIH6JVRHIXF4TZPJNCRKG2Q">13 → Primo → 1, 13 </li><li data-testid="6ZZTLKVGXJBWTAVRN6TCA7YXSU">18 → Compuesto → 1, 2, 3, 6, 9, 18 </li><li data-testid="YWCQF2A3L5G73CIMKPLQ3NWPTY">7 → Primo → 1, 7 </li>

<b>Ejercicio 3</b>

a) Falso (el 2 es par y primo) b) Verdadero c) Falso d) Verdadero

<b>Ejercicio 4</b>

Los números primos menores que 100 son:

<b>2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67,71, 73, 79, 83, 89, 97.</b>

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo. BALDOR. A. 2009. Aritmética. Patria. México.