¿Qué es un número primo?
Un número primo es aquel que solo es divisible por sí mismo y por la unidad.
Por tanto, tiene exactamente dos divisores:
-El número 1
-Él mismo
Ejemplos:
-2 (se puede dividir solo entre 1 y 2)
-3 (entre 1 y 3)
-5 (entre 1 y 5)
¿Qué es un número compuesto?
Un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores.
Ejemplos:
-4 (1, 2 y 4)
-6 (1, 2, 3 y 6)
-8 (1, 2, 4 y 8)
Importante
El número 1 no es primo ni compuesto, porque solo tiene un divisor.
El número 2 es el único número primo par.
Números primos entre 1 y 100
Los números primos menores que 100 son:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,
31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67,
71, 73, 79, 83, 89, 97.
¿Cómo saber si un número es primo?
Puedes probar dividiéndolo entre números más pequeños:
-Si solo se puede dividir entre 1 y él mismo, es primo.
-Si tiene más divisores, es compuesto.
Lea más: Números primos y compuestos
APRENDE MÁS
<b>Respuestas</b>
<b>Ejercicio 1</b>
a) 9 → C b) 11 → P c) 15 → C d) 2 → P e) 21 → C ¿f) 17 → P
<b>Ejercicio 2</b>
<li data-testid="ZZFWIX6SFFA23EVQNSICTHFDJ4">10 → Compuesto → 1, 2, 5, 10 </li><li data-testid="7UOAIH6JVRHIXF4TZPJNCRKG2Q">13 → Primo → 1, 13 </li><li data-testid="6ZZTLKVGXJBWTAVRN6TCA7YXSU">18 → Compuesto → 1, 2, 3, 6, 9, 18 </li><li data-testid="YWCQF2A3L5G73CIMKPLQ3NWPTY">7 → Primo → 1, 7 </li>
<b>Ejercicio 3</b>
a) Falso (el 2 es par y primo) b) Verdadero c) Falso d) Verdadero
<b>Ejercicio 4</b>
Los números primos menores que 100 son:
<b>2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67,71, 73, 79, 83, 89, 97.</b>
Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo. BALDOR. A. 2009. Aritmética. Patria. México.