La evaluación diagnóstica de la comprensión lectora

El heroísmo como responsabilidad colectiva

En el Paraguay, el uno de marzo es una fecha especial. Es feriado porque se recuerda a los héroes de la Guerra contra la Triple Alianza, y es un día de memoria y gratitud a quienes dieron su vida por la patria.

Sin embargo, hoy, en otro contexto los desafíos son diferentes.

En la actualidad no estamos luchando contra ejércitos extranjeros, sino con problemas sociales como la pobreza y la desigualdad, la falta de cobertura sanitaria adecuada, contra vicios como la corrupción, un mal que hace tanto daño a nuestro país, que impide la igualdad de oportunidades de muchos jóvenes, y genera dificultades de todo tipo.

Los héroes de nuestro tiempo no tienen uniformes militares ni ocupan las páginas de los libros de historia en las escuelas. Son personas con mucho esfuerzo y vocación, que sostienen la esperanza en un país mejor: los médicos, que con pocos recursos atienden a los pacientes con dedicación y humanidad; los docentes, que se ingenian en los lugares más remotos del interior para conseguir recursos y formar ciudadanos críticos responsables; los bomberos que arriesgan su vida en cada incendio o accidente.

Son ellos los que nos muestran que el heroísmo no está en discursos grandilocuentes, sino en las acciones cotidianas, en pequeños actos para no caer en lo mismo. Los que rechazan un soborno y luchan por la justicia, los que protegen el medio ambiente; los que ayudan a un vecino que no tiene parientes; los que donan un terreno para que haya una plaza como lugar de juego de los niños; los que impulsan planes para que nuestros jóvenes no caigan en los vicios, los padres de familia que se levantan cada día a buscar el pan para una vida digna.

Esos son actos heroicos que fortalecen nuestro país. En este contexto ser héroe es luchar por el bien común.

El Día de los Héroes no es solo un homenaje al pasado, es un llamado a la acción presente, con la convicción de que podemos ser héroes desde nuestro lugar; un docente que inspira; un alumno que estudia y es honesto; un ciudadano que denuncia corrupción; un médico que no abandona el paciente por cuestiones económicas; un periodista que alza la voz.

El heroísmo, en fin, es una responsabilidad compartida.

Por: Perla Elizeche

1. Responde las preguntas del nivel literal

a. ¿Qué problemas actuales menciona el texto como desafíos para el país?

b. ¿Qué grupos profesionales se presentan como ejemplos de héroes contemporáneos?

c. ¿Qué significa, según el texto, ser héroe hoy en día?

2. Responde las preguntas de nivel inferencial

a. ¿Por qué el texto afirma que los héroes actuales no aparecen en los libros de historia?

b. ¿Cuál es la relación que existe entre la memoria de los héroes del pasado y la necesidad de héroes en el presente?

c. ¿Cuáles son los valores que se destacan para el heroísmo contemporáneo?

d. ¿Cuál es el mensaje implícito que transmite el texto sobre la importancia de la solidaridad en la sociedad paraguaya?

3. Responde las preguntas de nivel crítico y juicio personal.

a. ¿Cuál crees que es el principal enemigo que debe enfrentar nuestro país como sociedad?

b. ¿Qué opinas de las tareas o roles mencionados en el texto?

Puedes agregar otros que merezcan reconocimiento.

4. Redacción

- Escribe un texto breve (300 palabras) en el que reflexiones acerca del heroísmo en tu comunidad.

Puedes mencionar a todos los héroes que consideres: tus vecinos, familiares, líderes juveniles, deportistas, etc.

Introducción de la idea principal (qué es el heroísmo en el presente).

Desarrollo (acciones o personas concretas).

Conclusión (mensaje positivo o inspirador para los jóvenes).

5. Averigua más sobre jóvenes que son ejemplos de heroísmo en el mundo.