Identificación de ideas principales: la macroestructura textual

Macroestructura textual

La macroestructura textual es el contenido semántico global que representa el sentido de un texto, el asunto del que trata o tema.

Según Van Dijk, la idea principal o macroposición se obtiene mediante procesos como:

a. Supresión: eliminar detalles secundarios.

b. Generalización: reunir varias ideas en una categoría más amplia.

c. Construcción: crear una nueva proposición que sintetice el significado global.

Fuente: Centro Virtual Cervantes. (2026). Macroestructura textual.

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1. Lee con atención el texto informativo y realiza los ejercicios propuestos.

Falleció a los 111 años don Virgilio Dávalos, uno de los últimos excombatientes de la Guerra del Chaco.

Coronel Oviedo. Falleció don Virgilio Dávalos, de 111 años, uno de los últimos tres excombatientes vivientes de la Guerra del Chaco en el Paraguay. El veterano residía en el barrio Las Mercedes de esta ciudad y se encontraba internado desde el martes pasado en un sanatorio privado a raíz de un cuadro respiratorio.

Por Víctor Daniel Barrera

Don Virgilio había sido ingresado al hospital en la tarde del martes pasado tras presentar complicaciones respiratorias. Permaneció cinco días internado, pero su estado se fue agravando con el correr de las horas hasta que a las 12:00 de este sábado se confirmó su deceso, rodeado de sus familiares más cercanos.

El velatorio se realizará en su vivienda, cumpliendo su voluntad expresada en vida. Según manifestaron sus allegados, don Virgilio pidió que su despedida se lleve a cabo en su hogar y no en otro sitio.

El sepelio está previsto para mañana a las 09:00 en el cementerio de Coronel Oviedo, donde solicitó descansar junto a su esposa, rechazando el sector reservado para excombatientes en el camposanto local.

Barrera D (28 de febrero de 2026) Falleció a los 111 años don Virgilio Dávalos. ABC color.

2. Señala tres informaciones que no pueden faltar en todo el texto.

3. Identifica tres ideas secundarias de los tres primeros párrafos.

4. Elabora una macroproposición que sintetice el contenido usando una de las reglas de Van Dijk.

5. Identifica la idea más relevante de los tres primeros párrafos. Aplica estrategia de generalización.

6. Termina de leer el texto en la dirección url señalada y luego responde:

a. ¿Por qué la noticia destaca la edad de don Virgilio?

b. ¿Qué representa la muerte de un excombatiente para la memoria histórica de nuestro pueblo?

c. ¿De qué manera los relatos personales contribuyen a la construcción de la memoria histórica colectiva?

7. Tarea creativa

Redacta la macroposición de una noticia de tu interés en CANVA.