Carta abierta a INDUFAR COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. y a sus directores

Yo traje el negocio del Tirzepatida al Paraguay; nadie conocía este tipo de emprendimiento, la fórmula, la inversión y el mercado los puse yo, y por eso fui el distribuidor exclusivo desde el primer día de la firma del contrato. Le entregué a INDUFAR la fórmula bajo un acuerdo de confidencialidad, también mi pronóstico de ventas y hasta mi cartera de clientes, todo porque confiaba en un socio paraguayo.

El negocio explotó, y ahí empezó todo, porque cuando el mercado ya estaba abierto y creciendo, me hicieron firmar otro contrato dejando sin efecto la distribución exclusiva del producto, pero este nuevo acuerdo, también era beneficioso para mi parte, pero la intención de INDUFAR era otra, quedarse con el negocio, pues me cortaron el suministro de la nada, me dejaron meses sin producto en pleno pico de la demanda, y mientras a mí me decían que no había, a las farmacias FARMANEXT, FARMAWELL, FARMÁCIA DO SUL, FARMACON y FARMAFOZ, señaladas en la investigación fiscal como vinculadas al entorno de los propios directivos de INDUFAR, les sobraba.

Me sacaron del negocio que yo mismo creé, para venderlo ellos, a través de sus farmacias, el perjuicio para mi empresa es varias veces MILLONARIO y su monto exacto lo van a determinar los tribunales.

Antes de llegar a esto busqué un acuerdo amistoso, lo intenté por escrito, de buena fe, como se hace entre socios, y me cerraron todas las puertas, ésa fue su respuesta. Y esto no lo digo sólo yo, el Ministerio Público, después de mucho, imputó a los directores de INDUFAR, OSCAR HUMBERTO SIMÓN PALMEROLA y CYNTHIA MONTSERRAT RÍOS VILLAGRA, y a sus ejecutivos DARIO ALEJANDRO ZANIN y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PAREDES, por ESTAFA, LESIÓN DE CONFIANZA y ASOCIACIÓN CRIMINAL, y el Juzgado Penal de Garantías de Ciudad del Este ADMITIÓ esa imputación, en un proceso que hoy está abierto.

PERO HAY ALGO PEOR

La jueza en lo civil VICTORIANA CÁCERES le ordenó a INDUFAR, (haciendo cumplir el contrato), entregar 150.000 cajas por mes, con la primera entrega en tres días de notificada dicha orden, e INDUFAR puso a disposición 500 unidades del producto, QUINIENTAS, una burla y desacato para la majestad de la justicia, para después recusar a la magistrada, y eso ya no es un pleito entre dos empresas, es desobedecer a la justicia paraguaya en la cara de todo el país, porque en el Paraguay ninguna empresa o persona está por encima de la orden de un juez.

SEÑOR PRESIDENTE SANTIAGO PEÑA, ESTO DAÑA AL PARAGUAY

Usted recorre el mundo mostrando un país de reglas claras, respeto a los contratos y seguridad jurídica, yo le creí y traje mi capital acá, pero mientras usted construye esa imagen en cada foro internacional, INDUFAR la destruye en un día: se queda con la tecnología y el mercado de su socio extranjero y después desconoce a una jueza, y hoy tengo que explicarles a mis pares en los Estados Unidos por qué invertir en el Paraguay terminó así, porque ese daño ya no es mío, es de todo inversor que hoy esté mirando a este país.

NO ME VOY A DETENER HASTA ENCONTRAR JUSTICIA

Las autoridades de la EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ya están informadas de todo, de la imputación admitida y del desacato a la orden judicial, he pedido una nueva entrevista con sus oficiales, conjuntamente con mi abogado, para exponerles personalmente lo acontecido, y les aseguro que esto no termina en el Paraguay, la ley americana me ampara, y por eso también se van a instaurar las acciones que correspondan ante los tribunales de los Estados Unidos, contra la empresa y contra quienes se beneficiaron de esta maniobra, y por el tiempo que haga falta.

Quiero decirlo con claridad : pese a que hace tiempo vengo reclamando justicia y ya me la denegó una jueza en Asunción, todavía confío en el Poder Judicial y en el Ministerio Público de Ciudad del Este, que hasta hoy actuaron conforme a la ley, pero tampoco voy a dudar en denunciar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y ante los órganos de control que correspondan, cualquier intento de negarme lo que en derecho me asiste en esta causa, porque la confianza se honra cumpliendo y la ley se respeta haciéndola cumplir.

A INDUFAR le digo que cumpla la orden de la jueza y responda ante la ley, a la justicia paraguaya que actúe con la misma firmeza que usaría con cualquier ciudadano, y al pueblo paraguayo y a sus autoridades, que sepan lo que pasó. Confié, y no me voy a callar: voy a llegar hasta las últimas consecuencias, aunque en ello me vaya la vida, porque lo que está en juego no es sólo mi patrimonio, es mi honra, la verdad y la justicia.

Todo lo aquí afirmado consta en el Acta de Imputación N.º 37/26, causa N.º 001.709/2026, admitida por el Juzgado Penal de Garantías N.º 6 de Ciudad del Este, y en los A.I. N.º 538 y N.º 541 del 22 de julio de 2026, dictados en el Expediente N.º 210/2026 por el Juzgado Civil a cargo de la jueza Victoriana Cáceres.

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DARIO ANTONIO SILVA JUNIOR

Ciudadano de los Estados Unidos de América, pasaporte N.º C25307759

Representante legal de BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A.

Ciudad del Este, 8 de Agosto de 2026