Los apagones de nunca acabar

La ola de calor que azota a Paraguay generó en las últimas semanas récords históricos en el consumo de energía eléctrica. Esto va asociado, necesariamente, a los fastidiosos cortes de luz, que pueden extenderse por horas e incluso días en nuestro país, como ya ocurrió en varias ocasiones y afectó a cientos de familias.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) es la entidad que monopoliza el servicio de energía eléctrica en Paraguay, y sus autoridades actuales anunciaron que los cortes de energía eléctrica seguirán por al menos tres años más, porque los trabajos que impulsan en adelante permitirán que el sistema eléctrico sea sostenible recién a finales de este nuevo periodo de gobierno, es decir, en cuatro años más.

El titular del ente, ingeniero Pedro Ferreira, explicó a ABC Color que lo que pretenden actualmente, como una primera medida, es “cambiar todo lo que es baja tensión a cables aislados y los cables de 23kv a líneas protegidas”.

Este cambio implicará una inversión de aproximadamente US$ 400 millones de dólares. “El primer grupo ya está adjudicado, de US$ 100 millones de dólares y el contrato firmado. El segundo ya tiene financiamiento, ya está corriendo el llamado a licitación y tiene un costo de US$ 144 millones. Los siguientes grupos irán saliendo ciudad por ciudad. En algunos casos con financiamiento como Ciudad del Este y alrededores, se realizarán en aproximadamente cuatro años”, detalló.

Para llevar adelante estos trabajos, se deberá recurrir a cortes, pero que serán breves, enfatizó Ferreira. “Este año vamos a tener aún cortes programados por cambios de fuente de Itaipú a Yacyretá. Serán breves, de cinco a 10 minutos y se darán desde el sur de Asunción hasta Itapúa”.

Explicó que la realización de estas tareas se comunica a través de mensajes de texto a usuarios que ya se registraron con su número de suministro (NIS). Se avisa con una antelación de 24 horas. Esto a través de la Campaña de Registros de Números de Celulares, por el que además de cortes, se notifica la fecha de lectura del medidor, emisión de la factura con el monto y fecha de vencimiento, lectura registrada y otros avisos.

Para registrarse, los usuarios deben enviar un mensaje de WhatsApp con el número de NIS al (0961) 120-120. Los números también quedan registrados al descargar la app (Playstore) de la ANDE para realizar reclamos y otro tipo de consultas.

Ferreira prosigió hablando sobre los cortes que son comunes en Paraguay. Un segundo tipo de corte programado “generalmente se realiza para mejorar el servicio y existe mayor tiempo para avisar a los clientes, por lo que incluso el aviso se realiza a través de medios de comunicación masiva”, sigue.

Las zonas más afectadas serán Asunción y Central. Estos trabajos consistirán en el cambio de líneas desnudas a líneas protegidas. “Eso implica necesariamente que en algún momento dado tenés que quedarte sin luz”. Estos trabajos programados se llevarán adelante los fines de semana, debido a que existe menos consumo, aseguró.

Se refirió además a los tipos de corte que se dan por factores exógenos, como son fenómenos climáticos, cortes derivados por picos de consumo debido a las altas temperaturas y cortes por derribo de columnas y otros.

En referencia a los que se dan en días de tormenta, Ferreira sostuvo que “se deben a un problema del sistema en un 30 a 40% por el tipo de cableado que tenemos, que son cables desnudos y expuestos a las inclemencias del tiempo. En este punto, acotó que el proyecto que se procuró -el de los cables subterráneos- no resultó ser una buena opción, porque gran parte de los puestos de distribución se inundan durante las lluvias que forman raudales en nuestras ciudades. “Todavía no es el momento para pasar a ese tipo de infraestructura, hay que mejorar el alcantarillado pluvial para pasar a ese tipo de tecnología”, admitió el presidente de la ANDE.

Respecto al segundo grupo de cortes, cuando se dan altas temperaturas, Ferreira reconoció que la infraestructura es insuficiente para atender a la demanda de los clientes.

“Eso es en gran medida porque se invirtieron US$ 50 millones en lugar de US$ 200 millones y esa recuperación de la inversión se hará en un transcurso de cuatro o cinco años, donde el impacto se verá en tres años como máximo”, prometió.

El titular de la ANDE reiteró que hasta tanto se solucionen los puntos señalados anteriormente, serán los clientes los que deberán tomar ciertas precauciones para “ahorrar” el consumo del servicio por el que pagan. Para dicho efecto, se dieron una serie de tips para moderar el uso de la energía y así evitar recargar los transformadores que se ven rebasados.

“Se puede evitar poner el aire acondicionado a 16°C en horas pico, para no sobrecargar la red de distribución y también disminuir el consumo de energía y, por ende, los costos en las facturas”, señaló Ferreira en entrevistas anteriores. Indicó que lo recomendable es que la temperatura del aire no sea menor a los 21°C.

