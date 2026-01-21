“Guaraní” será la película nacional que se proyectará este jueves en la Costanera de Encarnación

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Encarnación organiza la actividad “Cine Nacional en la Costanera”, en la que se proyectará una película paraguayo-argentina del año 2016, dirigida por Simón Franco y protagonizada por Emilio Barreto y Jazmín Bogarín, “Guaraní”.

La sinopsis trata sobre la historia de Atilio, quien vive con sus hijas y su nieta Lara cerca del río Paraná, en Paraguay. Anhela tener un nieto varón para compartir las tradiciones guaraníes y la pesca.

Cuando descubre que su hija Helena, quien vive a 1.100 km en Buenos Aires, está embarazada de un niño, emprende un viaje con Lara para que su nieto nazca en Paraguay.

Proyección se hará el jueves

La proyección se realizará este jueves, a partir de las 19:30, en el mirador de la Playa San José, con acceso libre y gratuito para el público.

El director de Turismo de Encarnación, Sergio Alviso, refirió que habrá sillas y colchonetas para el público, pero que la invitación está abierta a que lleven sus propias sillas para mayor comodidad.

La edición anterior contó con un importante marco de público y se proyectó la comedia “Charlote”, del año 2021.