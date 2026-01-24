Carnaval Encarnaceno: así comenzó la segunda noche de los mayores corsos del país

Con la pasada de los representantes de los patrocinadores y las figuras del Carnaval Encarnaceno comenzó la fiesta más importante de la región. Se trata de la segunda ronda de la edición 100 de esta gran fiesta tradicional en Encarnación, la capital de Itapúa.

Un gran marco de público se encuentra expectante ante las novedades preparadas para esta nueva edición. Esperan para esta noche las presentaciones de los clubes de carrozas Sacachispas y Radioparque, mientras que, en la categoría de comparsas, estarán Pettirossi, Universal, Nacional y San Juan, en ese orden.

La noche comenzó con la participación de la invitada “Comparsa Retro de Villarica”, quienes llegaron a la capital de Itapúa a demostrar la belleza del Carnaval Gua’i.

Para la madrugada del domingo se espera la pasada del grupo nacional Rumberos, que deleitará al público con sus más grandes éxitos.

La noche anterior del Carnaval contó con un marco de público de más de 13.000 personas. Las próximas fechas están agendadas para los sábados 31 de enero, 7 y 14 de febrero, con entradas a partir de G. 20.000 en adelante.