Encarnación celebró la tercera ronda del mejor carnaval del Paraguay

El Carnaval Encarnaceno es, sin dudas, el mejor evento de este estilo realizado en el Paraguay, reconocido por su espectacularidad y la gran convocatoria de público que atrae cada año. En la edición 2025 hubo 58.000 espectadores en cuatro rondas de la competencia alegórica.

Para este año, con la celebración de la edición número 100, se prepararon cinco rondas de este majestuoso desfile de los clubes de la ciudad, y se estima que las dos primeras noches ya superaron las rondas del año anterior.

Según los organizadores de la Asociación Club de Clubes, hubo más de 42.000 espectadores en tres noches, tras la confirmación de que se superó las 15.000 personas en la tercera ronda del evento.

El público que colmó las gradas vibró al ritmo de cada comparsa, lo que hizo que los visitantes se conectaran con las temáticas que presentaron para este año de carnaval.

El espectáculo contó con la actuación especial de la banda nacional “Los Verduleros”, quienes realizaron su recorrido en el trío eléctrico, en el que hicieron bailar y cantar a los presentes con sus más grandes éxitos musicales.

Fiesta al son de las comparsas

Luego de la pasada de los invitados de la ronda —la comparsa invitada Fussion Dance de Luque, el Club de Autos Antiguos Mitã’i y la Asociación de Motociclistas “Hijos de la Viuda”—, arrancó la competencia oficial, que cerró su tercer capítulo.

La primera carroza en presentarse fue “Poseidón: el reino de las aguas prohibidas”. Se trata de la puesta en escena del Club Radioparque, que conceptualmente representa el mito de Poseidón y Medusa. Representa el reencuentro entre Poseidón y Medusa, la unión del dios y la criatura en un mismo reino renacido.

Posteriormente, el club 22 de Setiembre sumergió a los espectadores en un mundo mágico con su alegoría “Avada Kedavra: el encanto mortal”. Está inspirada en el mundo de las novelas de la escritora británica Joanne Rowling, de la saga de Harry Potter. La composición de la estructura, los bailarines y los destaques describió momentos y elementos de la historia de los icónicos libros, que se centran en la escuela de magia Hogwarts y sus cuatro casas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.

La segunda comparsa se presentó con una destacada alegoría titulada “Argentina, tierra de pasión”, a cargo del Club Pettirossi. Representaron la cultura, la tradición, la música y elementos de la República Argentina.

Los grupos de baile estaban compuestos por elementos como el teatro de la calle Corrientes; la chacarera; la diablada norteña; el fútbol argentino; el chamamé; la milonga; el Ballet del Teatro Colón; la figura de Eva Perón en la Casa Rosada; el malambo; el folclore; la fauna; la flora; las Cataratas del Iguazú; el tango; el cuarteto y la cumbia.

La diversión se extendió

El club Sacachispas presentó su carroza con la temática ”Mexico Eterno", con elementos representativos como la Pirámide del Sol, los mariachis y la celebración de Día de Muertos, como elementos resaltantes.

Luego de la medianoche, ya en este domingo 1 de febrero, hizo su pasada el Club Universal con su alegoría “Universal Bowl”. Se trata de una narración de los espectáculos más importantes de medio tiempo del “Super Bowl”. El Super Bowl es el partido final del Campeonato de la National Football League (NFL), que determina al mejor equipo de la temporada. Se celebra anualmente el segundo domingo de febrero y es el evento más importante del fútbol americano en Estados Unidos de Norteamérica.

La alegoría muestra, en distintos grupos, grandes espectáculos que pasaron a la historia, siendo representados eventos protagonizados, por ejemplo, por Lady Gaga, Madonna, Beyoncé y otros íconos del pop.

Esta comparsa destacó por el espectáculo de despedida de su Musa, Viviana Acuña. Se trata de un espectáculo aparte de 10 minutos de baile de toda la comparsa, para celebrar que la joven culminó la carrera progresiva de figura de un carnaval.

Para cerrar la noche, se presentó el Club Nacional con su alegoría “Volver a Sentir”. Esta comparsa propone un viaje escénico y musical por cuatro décadas que marcaron la historia: las décadas de los años 70, 80, 90 y 2000. La puesta en escena pretende fusionar lo mejor de cada época con la alegría y el arte del carnaval.

La exquisita composición invita a despertar los sentidos: oler el perfume de una época, escuchar el eco de esa canción querida, ver los colores que alguna vez marcaron la moda y sentir la misma emoción que hizo vibrar a generaciones enteras. “Volver a sentir”, entonces, es memoria, identidad y emoción.

<i>“The show must go on”</i>

El Carnaval Encarnaceno continuará con dos rondas más, programadas para los sábados 7 y 14 de febrero. Los clubes de carrozas se presentan en las siguientes noches, pero en la categoría de comparsas estará libre un club por cada noche. Para las próximas rondas del Carnaval, se espera la actuación de DJ Kali y DJ Cami Flecha, respectivametne.

Para el sábado 7 se espera la presentación de los clubes: San Juan; 22 de Setiembre; Pettirossi; y Universal. El 14 estarán Nacional; San Juan; 22 de Setiembre; y Pettirossi.Las entradas se pueden adquirir por boletería o a través de la red Tuti, con precios desde G. 20.000 en adelante.