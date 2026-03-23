Tierra Adentro protagonizará una serenata para recibir el aniversario 411° de “La Perla del Paraguay”

La Serenata a la Ciudad se realizará el martes 24 a partir de las 20:00, en el sector del silo y el molino, al costado de la playa San José. La celebración se extenderá hasta las 00:00, cuando recibirán el aniversario con un espectáculo de fuegos artificiales.

Los artistas que protagonizarán la velada artística serán Emanuel Arapy y Jessica Vallejos, y el ensamble de la Asociación de Músicos de Itapúa. Como broche de oro, el grupo musical Tierra Adentro deleitará al público con sus más grandes éxitos de música folclórica.

La actividad al aire libre contará con un escenario que está montado en el pastizal al costado de la playa San José. Será de acceso libre y gratuito.

La ciudad de Encarnación recuerda su aniversario cada 25 de marzo, fecha que coincide con la celebración católica de la Encarnación de Jesús en la Virgen María, a través del Espíritu Santo.

El sacerdote jesuita y considerado el primer santo paraguayo, Roque González de Santa Cruz, fundó la ciudad como una misión jesuita en 1615. Su primera denominación fue “Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa”; posteriormente, se llamó Villa Encarnación en los primeros años de independencia y, desde 1945, con la reorganización territorial, adoptó la denominación de Encarnación.

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Agenda de actividades

El 25 de marzo se iniciará la jornada con la celebración religiosa, a desarrollarse en la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación, desde las 8:00, con procesión de la imagen de la Virgen de la Encarnación. Estará a cargo del obispo de la Diócesis de Encarnación, monseñor Francisco Javier Pistilli.

Desde las 9:30 se desarrollará el acto oficial de recordación del incendio del edificio municipal, que ocurrió hace ocho años. La conmemoración se realizará en la explanada de la municipalidad. Posteriormente, a las 10:30, se hará la Sesión de Honor de la Junta Municipal.

Para el jueves 26 se realizará la proyección de cine nacional en la costanera de Encarnación, desde las 19:30. El viernes 27, desde las 20:00, en el auditorio de la UNAE se desarrollará el Concierto de Semana Santa.

La agenda de actividades cierra con una Serenata a las Paseras, que se realizará en el monumento a las Paseras, ubicado en el Circuito Comercial, desde las 19:00, el martes 31 de marzo.