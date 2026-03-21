Encarnación celebrará su 411° aniversario con nutrida agenda de actividades

El próximo miércoles se celebrará en Encarnación, capital del departamento de Itapúa, el 411° aniversario de su fundación. En el marco de los festejos ofrecen una variada agenda con actividades deportivas, culturales y de entretenimiento.

Los registros históricos de la Compañía de Jesús (jesuitas) indican que la actual capital del departamento de Itapúa, Encarnación, fue fundada como una misión jesuítica guaraní para evangelizar a los nativos. La reducción fue iniciada por el joven misionero jesuita Roque González de Santa Cruz el 25 de marzo de 1615. El acto se realizó en la margen izquierda del río Paraná, donde actualmente se encuentra asentada la ciudad de Posadas (Argentina).

La fundación coincidió con la celebración del Día de la Encarnación de la Virgen María, por lo que el religioso decidió bautizar a la misión con este nombre y le agregó el término guaraní Ytapúa (con “y” se escribió originalmente), haciendo referencia a esta característica natural del lugar. Es decir, de acuerdo con los registros históricos, la denominación original de la ciudad fue “Nuestra Señora de la Anunciación de la Encarnación de Ytapúa”.

Tras más de cuatro siglos, el río Paraná vuelve a ser protagonista de esta historia, siendo uno de los principales atractivos de la ciudad, que apunta a consolidarse como uno de los polos turísticos más importantes del país. Destacan como destino sus paradisíacas playas y su confortable costanera.

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Agenda de Actividades

En el mes aniversario, la ciudad ofrece un número importante de actividades para disfrutar en la capital departamental. Hasta el 29 de marzo se desarrolla el Festival de Cine “Mujeres y el cine brasileño”. Se trata de una serie de proyecciones que se desarrollarán en la Sala Embajador Vinicius de Moraes, en el Viceconsulado de Brasil en Encarnación. La entrada es de acceso libre y gratuito y cuenta con funciones de 19:00 a 21:00. La actividad inició el pasado 11 de marzo y continúa desarrollándose.

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La Galería “Pedro Agüero” del Centro Municipal de Artes (Cema) de la Municipalidad de Encarnación presenta la exposición “Niños de la Guerra”, en la que están dibujos de niños y jóvenes ucranianos de entre 4 a 17 años. Las obras relatan cómo viven la realidad al quinto año de la guerra entre Rusia y Ucrania. Inició el 17 de marzo y se extiende hasta el próximo 27 del mismo mes.

Para el fin de semana, se realizará un torneo internacional de newcom en la playa San José de la ciudad, con participación de delegaciones de Argentina y Uruguay. El newcom es un vóley adaptado de playa, para personas adultas mayores. Entretanto, el domingo, desde las 7:00, se realizará la maratón “Encarnación Corre”, en el sector de las letras corpóreas de la ciudad, en la costanera.

La Serenata a la Ciudad se realizará el martes 24 a las 20:00, en el sector del silo y el molino, al costado de la playa San José. Se presentarán Emanuel Arapy y Jessica Vallejos, el ensamble de la Asociación de Músicos de Itapúa y el grupo musical Tierra Adentro.

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Aniversario

El 25 de marzo se iniciará la jornada con la celebración religiosa, a desarrollarse en la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación, desde las 8:00, con procesión de la imagen de la Virgen de la Encarnación. Estará a cargo del obispo de la Diócesis de Encarnación, monseñor Francisco Javier Pistilli.

Para las 9:30 se desarrollará el acto oficial de recordación del incendio del edificio municipal, que ocurrió hace ocho años. La recordación se realizará en la explanada de la municipalidad. Posteriormente, a las 10:30, se realizará la sesión de honor de la Junta Municipal.

Para el jueves 26 se realizará la proyección de cine nacional en la costanera de Encarnación, desde las 19:30. El viernes 27, desde las 20:00, en el auditorio de la UNAE se desarrollará el Concierto de Semana Santa.

La agenda de actividades cierra con una serenata a las Paseras, que se realizará en el monumento a las Paseras, ubicado en el Circuito Comercial, desde las 19:00, el martes 31 de marzo.