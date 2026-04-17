FITE 2026: Jugosa cartelera de elencos nacionales e internacionales esta semana en Encarnación

La magnífica obra “Karu Pokâ”, escenificada por la Escuela Municipal de Teatro de Encarnación, fue la primera en presentarse en el Festival Internacional de Teatro Encarnación (FITE), la mañana de este viernes. La función tuvo un gran marco de público, en especial estudiantes, quienes disfrutaron de este elenco.

La puesta en escena representa los tiempos de hambruna y crisis tras la Guerra del Chaco (1932-1935). Es una adaptación de la obra del mismo nombre del escritor Julio Correa (1890-1953), cargada de crudeza por la fuerza con que se desnuda la maldad humana que caracteriza al que detenta el poder económico y político al mismo tiempo en el área rural de nuestro país.

El límite al que llegan los desamparados labriegos para sobrellevar su impotencia, en una suerte de resignación, para no perder su vínculo con la tierra, símbolo de sus fatigas y sus esperanzas.

El FITE 2026 adopta como lema “Unidos por el arte, sin barreras, sin fronteras”, en el que se refleja que el teatro es el lenguaje universal que nos conecta. Es considerado el festival de artes escénicas más grande del Paraguay y uno de los más destacados de Iberoamérica.

Las entradas tienen costos de entre G. 20.000 y G. 25.000 en generales y, para estudiantes, de G. 10.000. El FITE se desarrolla en el Auditorio Paraná, pero también llevará obras a instituciones educativas de Encarnación y del departamento de Itapúa.

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Obras destacadas

El elenco Rocemí encarnará una de las obras escritas por el obispo de la Diócesis de Encarnación, monseñor Francisco Javier Pistilli. Se trata de “El que pasaba”, una historia que se ubica en tiempos de la crucifixión de Cristo, pero como protagonista detalla la vivencia de Simón de Cirene (el Cireneo).

Simón era un transeúnte que regresaba del campo y fue forzado por los soldados romanos a cargar la cruz de Jesús. A partir de ahí, y tras conocer al Hijo de Dios, su vida habría cambiado, y esta obra hace un paralelismo con las carencias actuales.

Otra de las obras destacadas es “Residentas”, a cargo del elenco de Rocemí, la cual es una representación de acontecimientos de la época de la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870).

La presentación pone foco en las mujeres como protagonistas y actrices esenciales durante el conflicto bélico, que desencadenó un genocidio y masacre del pueblo paraguayo.

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Elencos internacionales

El elenco Las Magnolias Teatro, de Argentina, presentará su obra llamada “Los Apepú”. Se trata de una familia distinta, que ama la tierra, las frutas y verduras. Defienden el medio ambiente y se enfrentan con canciones a la malvada Makki Donna. Es un teatro musical apto para todo público.

También desde Argentina, el elenco 5ntrato Teatro traerá la obra “Los comuneros y Tupac”. Se sitúa en el año 1774, cuando un grupo de osados comuneros se levantó ante el yugo español. En la ficción, tres hijos de estos comuneros fueron a buscar ayuda con Tupac Amaru en Perú.

No puede faltar un buen espectáculo de títeres, por lo que el elenco mexicano Sinergia Teatro presenta “Canela y mantequilla”. Los protagonistas buscan explorar el duelo desde la perspectiva de un niño. El pequeño busca comprender la ausencia de su madre, mientras su padre esconde todo recuerdo de ella.

Desde Bolivia, el elenco Itaú Teatro escenificará la obra “El libertador no tiene quién le escriba”. Relata una historia en la que una estatua de Simón Bolívar despierta durante los festejos del bicentenario de Bolivia.

El elenco Sentiré Teatro de Ecuador trae su obra “Camilo Buitrón busca una razón para no morir”. Se trata de un excéntrico funerario que enfrenta su propia muerte, mientras analiza los motivos por los que quiere continuar viviendo.

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Programación

Sábado 18:

10:00- Taller “El estado de presencia del actor”, Grifo Teatro (Brasil). Academia Rocemí.

18:00- Obra “El latido de la tierra”, Universo Bebés (Argentina). Auditorio Paraná (ATP).

20:00- Obra “Microteatro”, Reviro Producciones. Auditorio Paraná (+15).

Domingo 19:

16:30- Obra “Babka y el gran viaje al pequeño libro”, Palíndrome (Argentina). Auditorio Paraná (ATP).

18:00- Obra “Un domingo en paz”, Rocemí. Auditorio Paraná (+12).

Lunes 20:

8:00; 10:00; 14:00- Obra “Los Apepú”, Las Magnolias Teatro (Argentina). Auditorio Paraná (ATP).

10:00- Obra “Lendário Imaginário”, Cia Actuare (Brasil). Parque Itá Cajón-Trinidad (ATP).

18:30- Obra “El misterio en la mansión de Cordelia”, Instituto de Artes de Encarnación. Auditorio Paraná (ATP).

20:30- Obra “El libertador no tiene quién le escriba”, Itaú Teatro (Bolivia). Auditorio Paraná (+15).

Martes 21:

10:00; 14:00; 18:30- Obra “Ana y Kitty”, Grupo de Teatro Buenos Aires (Argentina). Auditorio Paraná (+10).

17:00- Obra “Babka y el gran viaje al pequeño libro”, Palíndrome (Argentina). Auditorio Paraná (ATP).

20:00- Taller “Circo de los sueños rotos”, Sentire Teatro (Ecuador). Academia Rocemí (+18).

Miércoles 22:

8:00; 10:00; 14:00; 18:30- “Camilo Buitrón busca una razón para no morir”, Sentire Teatro (Ecuador). Auditorio Paraná (+11).

20:00- Taller “Pedagogía teatral aplicada”, Sinergia Teatro (México). Academia Rocemí (+18).

20:30- Obra “Uropsilus”, La Correa Producciones. Auditorio Paraná (+12).

Jueves 23:

8:00; 10:00; 14:00; 18:30- Obra “Los comuneros y Tupac”, 5ntrato Teatro (Argentina). Auditorio Paraná (+12).

16:00- Taller “Creación de Personaje”, Sinergia Teatro (México). Academia Rocemí (niños).

16:00- Taller “Circo de los sueños rotos”, Sentire Teatro (Ecuador). Academia Rocemí (+18).

17:30- Obra “Los Tres Mosqueteros”, Jota & Jota Producciones. Auditorio Paraná (ATP).

20:00- Obra “El que pasaba”. Monseñor Francisco Pistilli/Rocemí. Auditorio Paraná (+12).

Viernes 24:

8:00; 10:00; 14:00- Obra “Los Tres Mosqueteros”, Jota & Jota Producciones. Auditorio Paraná (ATP).

18:30- Obra “Club de los Corazones Rotos”, La Tapera (Argentina). Auditorio Paraná (ATP).

20:30- Obra “La teoría de la Re-Evolución”, Bruno Gatti (EE. UU.). Auditorio Paraná (+12).

Sábado 25:

10:00- Taller “Volvamos al Origen”, Bruno Gatti (EE. UU.). Academia Rocemí (+17).

16:00- Obra “Canela y Mantequilla”, Sinergia Teatro (México). Auditorio Paraná (ATP).

16:00- Obra “La familia del Viento”, La Familia del Viento (Colombia). Costanera de Encarnación (ATP).

19:00- Clausura del FITE 2026. Auditorio Paraná.