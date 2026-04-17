Encarnación: rescatan a 20 niños indígenas de la calle antes de visita presidencial

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) encabezó un operativo con la Policía Nacional y otras instituciones, para el rescate de 20 niños de comunidades indígenas, que son sometidos a peligro en la vía pública para la venta de limones y pedido de monedas. La intervención se realizó en la avenida Japón casi avenida Mariscal López, de la ciudad de Encarnación.

El responsable de la Dirección Regional en Itapúa del MINNA, Cristian Wlosek, detalló que tres niños fueron sometidos a procedimientos de protección, entre los que se encuentran la separación para llevarlos a centros de protección o familias acogedoras.

Explicó que la medida responde a que los adultos responsables han sido reincidentes a pesar de varias intervenciones previas, donde fueron notificados de que cometían una transgresión a los derechos de la niñez. Los menores están expuestos a condiciones precarias, al peligro de una avenida transitada y a la explotación laboral, refirió.

Además, gestionaron con otras instituciones para el traslado de estos niños y sus adultos responsables hasta sus comunidades. El 80% pertenecería a la comunidad Guavirami de Trinidad, mientras que el resto pertenecería a otras comunidades de la zona.

Lea más: Plan 1000: en Itapúa solo beneficiaron a distritos de colorados y “castigan” a pobladores que tienen intendentes opositores

Visita del presidente

Coincidentemente, la intervención se realizó al costado del sitio donde se construye un Centro de Atención Integral de Primera Infancia (CAIPI) del MINNA, que será inaugurado el lunes. La obra es desarrollada en el marco del proyecto “Semillas del Futuro”, que pretende construir 100 centros integrales en 17 departamentos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La inauguración está prevista para el lunes 20, a las 11:00. El ministro del MINNA, Walter Gutiérrez, confirmó su presencia, como también la del presidente de la República, Santiago Peña, y la primera dama, Leticia Ocampos.

Este centro es construido en el lugar donde funcionaba históricamente como “refugio” para estas comunidades indígenas que vienen a la ciudad para la venta callejera. El sitio era conocido como “el mangal”, debido a que había un frondoso árbol de mango que les daba sombra mientras se quedaban a vender sus productos en los semáforos.

El objetivo era desalentar esta práctica, pero los mismos se mudaron al paseo central de la avenida Japón, donde incluso pernoctan en condiciones precarias.

Lea más: Secuelas de un abandono

Conflicto con comunidad indígena

Wlosek manifestó que en el marco de este operativo fue detenido un hombre indígena, quien tenía orden de captura en un proceso por falta al deber del cuidado de niños. También refirió que esperan la respuesta de la justicia, con relación a la denuncia desarrollada por el ministro Gutiérrez, contra líderes indígenas.

Manifestó que a pesar de que hubo un cambio en el liderazgo de la comunidad indígena Guaviramí, la familia del anterior líder. Continuaría con este presunto esquema, en el que buscan lucrar con el trabajo y la exposición infantil.

Concluyó que estos adultos deberían asumir las consecuencias de su deliberada intención de ser reincidentes, a pesar de las advertencias de la comisión de este hecho punible. “Las instituciones agotamos instancias”, afirmó.