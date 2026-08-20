22ª Libroferia Encarnación: se viene una gran fiesta cultural por la paz

La Libroferia Encarnación calienta motores para su vigesimosegunda edición. Bajo el lema “Lectura y Cultura para un mundo en Paz”, este emblemático evento se llevará a cabo del 1 al 6 de septiembre de 2026 en el Campus Urbano de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE).

Las puertas estarán abiertas al público de 08:00 a 22:00, ofreciendo acceso totalmente libre y gratuito para toda la ciudadanía.

La Cámara de Diputados de la Nación, mediante la Declaración N° 1612, ha reconocido oficialmente la relevancia de la feria. Este galardón distingue el valor del evento como un dinámico punto de encuentro entre escritores, lectores, estudiantes, docentes, artistas e instituciones.

El programa oficial ya confirma la presencia de destacados escritores paraguayos, quienes protagonizarán encuentros presenciales con el público. Además, anuncian un gran concierto de Purahéi Soul para el sábado 5 de septiembre.

La organización promete una nutrida agenda que incluye variadas propuestas pedagógicas diseñadas para fomentar el hábito lector en todos los niveles educativos, transformando la lectura en una experiencia colectiva, viva y accesible.

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Concurso de Cómic

En el marco de la feria, la UNAE y la organización El Calabozo del Androide invitan a participar del segundo Concurso de Cómic de la Libroferia Encarnación. El certamen busca incentivar la creación artística local.

Está dirigido a ciudadanos paraguayos o extranjeros residentes mayores de 15 años que no hayan publicado previamente ninguna obra (impresa o digital) como escritor, guionista o dibujante. Se exceptúan publicaciones escolares o de talleres.

Se puede participar como Guionista/Escritor, Dibujante o Autor Integral (quien asume toda la obra). Los trabajos admitidos deben ser historietas visuales secuenciales (con o sin texto). La única limitación técnica es el uso de un solo color de tinta (negro) o fotografías en blanco y negro.

El envío debe ser personal vía correo electrónico. Las obras deben ser estrictamente originales, inéditas y no estar participando en otros concursos. El plagio o la postulación simultánea derivará en la descalificación inmediata o el retiro de méritos.

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Impacto social

La Libroferia Encarnación no es solo una exposición de libros; es un proyecto de responsabilidad social universitaria impulsado desde el año 2005 por el Instituto Superior de Educación Divina Esperanza, sostenido de forma conjunta con la UNAE y el Colegio Divina Esperanza.

A lo largo de su trayectoria, el evento ha logrado atraer a más de 20.000 personas por año y sus proyectos de animación lectora han involucrado activamente a más de 1.500 niños y jóvenes de la región, demostrando que la cultura es una herramienta clave para la transformación social.