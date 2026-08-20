Espectáculos
20 de agosto de 2026 a la - 16:08

22ª Libroferia Encarnación: se viene una gran fiesta cultural por la paz

Cuatro jóvenes sentados en el suelo con camisetas rojas y una amarilla sosteniendo un cartel, rodeados de libros y un ambiente colorido.
Presentación de la 22ª Libroferia Encarnación. El evento se inicia el 1 de septiembre y el programa se extenderá hasta el 6 de dicho mes. Archivo ABC. Gentileza

El evento literario más importante de la región se desarrollará del 1 al 6 de septiembre de 2026 en el Campus Urbano de la UNAE, con acceso libre y una nutrida agenda.

Por Sergio González

La Libroferia Encarnación calienta motores para su vigesimosegunda edición. Bajo el lema “Lectura y Cultura para un mundo en Paz”, este emblemático evento se llevará a cabo del 1 al 6 de septiembre de 2026 en el Campus Urbano de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE).

Las puertas estarán abiertas al público de 08:00 a 22:00, ofreciendo acceso totalmente libre y gratuito para toda la ciudadanía.

La Cámara de Diputados de la Nación, mediante la Declaración N° 1612, ha reconocido oficialmente la relevancia de la feria. Este galardón distingue el valor del evento como un dinámico punto de encuentro entre escritores, lectores, estudiantes, docentes, artistas e instituciones.

El programa oficial ya confirma la presencia de destacados escritores paraguayos, quienes protagonizarán encuentros presenciales con el público. Además, anuncian un gran concierto de Purahéi Soul para el sábado 5 de septiembre.

Libroferia Encarnación 2025
Multitudinaria participación de público durante presentación de Purahéi Soul, en la Libroferia Encarnación 2025. Archivo ABC.

La organización promete una nutrida agenda que incluye variadas propuestas pedagógicas diseñadas para fomentar el hábito lector en todos los niveles educativos, transformando la lectura en una experiencia colectiva, viva y accesible.

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Concurso de Cómic

En el marco de la feria, la UNAE y la organización El Calabozo del Androide invitan a participar del segundo Concurso de Cómic de la Libroferia Encarnación. El certamen busca incentivar la creación artística local.

Libroferia Encarnación 2025
Multitudinaria participación durante presentación artística de Purahéi Soul, en Libroferia Encarnación. Archivo ABC.

Está dirigido a ciudadanos paraguayos o extranjeros residentes mayores de 15 años que no hayan publicado previamente ninguna obra (impresa o digital) como escritor, guionista o dibujante. Se exceptúan publicaciones escolares o de talleres.

Se puede participar como Guionista/Escritor, Dibujante o Autor Integral (quien asume toda la obra). Los trabajos admitidos deben ser historietas visuales secuenciales (con o sin texto). La única limitación técnica es el uso de un solo color de tinta (negro) o fotografías en blanco y negro.

El envío debe ser personal vía correo electrónico. Las obras deben ser estrictamente originales, inéditas y no estar participando en otros concursos. El plagio o la postulación simultánea derivará en la descalificación inmediata o el retiro de méritos.

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Impacto social

La Libroferia Encarnación no es solo una exposición de libros; es un proyecto de responsabilidad social universitaria impulsado desde el año 2005 por el Instituto Superior de Educación Divina Esperanza, sostenido de forma conjunta con la UNAE y el Colegio Divina Esperanza.

Libroferia Encarnación: Inició la gran fiesta cultural en la capital de Itapúa
La gran fiesta cultural en la capital de Itapúa comenzará el 1 de septiembre. Archivo ABC.

A lo largo de su trayectoria, el evento ha logrado atraer a más de 20.000 personas por año y sus proyectos de animación lectora han involucrado activamente a más de 1.500 niños y jóvenes de la región, demostrando que la cultura es una herramienta clave para la transformación social.