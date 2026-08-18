Abren convocatoria para recepcionar obras para muestra artística “Karai Octubre” en Cambyretá

Está abierta la convocatoria a artistas que quieran exponer obras de arte en la Intervención Artística “Karai Octubre”, que se desarrollará en octubre de este año. La exposición estará disponible del 1 al 30 de ese mes, en la Galería de Arte El Mirador, ubicada en la costanera de Cambyretá.

La intervención consiste en intervenir artísticamente un sombrero pirí artesanal combinando técnicas plásticas como óleo, acrílico, collage, patchwork, puntillismo, grabado o ensamblaje. Se permite el uso de materiales diversos como semillas, plumas, hojas secas, corteza de árbol, chala de maíz, maderas, telas, hilos o plásticos reciclados.

Por normativa de conservación, es obligatorio que todo material orgánico o vegetal esté previamente curado, libre de plagas, sellado con insecticida y barniz.

En cuanto a las dimensiones, la obra debe medir entre 25 cm y 50 cm de diámetro total, con una profundidad de 15 cm a 20 cm. Asimismo, debe incorporar un soporte resistente para ser colgada en pared y llevar adherido un cartel visible de 10 x 10 cm con el nombre de la obra, autor, institución educativa, correo y una breve descripción.

El plazo de recepción formal de las obras estará abierto hasta el 25 de septiembre en dos puntos de entrega habilitados: el CCPA Encarnación (Galería Florida) y las instalaciones de Grupo Canguro SA en Cambyretá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Galería de artes albergará muestra internacional “Caña con Ruda” durante un mes en Cambyretá

Exposición artística

La inauguración oficial de la 5ª edición se llevará a cabo el jueves 1 de octubre a las 09:00 en la Galería de Arte “El Mirador”, ubicada en la Costanera del barrio San Francisco, Cambyretá.

Es organizada por la Asociación Paraguaya del Sur de Educación Creativa y Artística (Apsecart), en coorganización con el Centro Cultural Paraguayo Alemán de Encarnación y el apoyo de la Municipalidad de Cambyretá, el Grupo Canguro S.A. y la FEBAI.

La exposición general se extenderá del 1 al 30 de octubre, con entrada libre y gratuita para todo público, compartiendo sala con obras de artistas invitados nacionales e internacionales. Finalmente, el retiro obligatorio de las piezas intervenidas se realizará el 30 de octubre, de 07:00 a 15:00, en la misma galería.

Lea más: Rally de Tierra Roja: paleta de colores que representa la cultura y tradición de nuestro país ante el mundo

Tradición, cultura y arte

Esta iniciativa busca revalorizar, rescatar, difundir el folclore y las tradiciones ancestrales paraguayas mediante las artes plásticas, fortaleciendo el tejido comunitario y el sentido de pertenencia en la región.

La propuesta se inspira en el mito del Karaí Octubre, un duende que recorre los hogares a inicios del décimo mes observando la previsión familiar ante la escasez del ciclo agrícola. Castiga a los desprevenidos y premia con abundancia a quienes celebran con un suculento plato de jopara.

Para esta convocatoria, los participantes deben transformar un soporte tradicional del campo paraguayo —el sombrero piri— en una obra tridimensional que refleje la memoria colectiva y la identidad cultural.