El ente organizador del Carnaval Encarnaceno, Asociación Club de Clubes, realizará este viernes el lanzamiento oficial de la edición 2027 del mayor evento del sur del país. Las fechas están confirmadas para los sábados 16, 23 y 30 de enero, y 6 y 13 de febrero.

En esta edición se confirmó que no participará el Club Nacional, una de las tradicionales comparsas que incluso coronó a la última reina del Carnaval, Iara Britez, en la edición 100 del Carnaval Encarnaceno, en este 2026.

Para la categoría de carrozas participarán dos clubes. El Club Radioparque presentará la alegoría “Érase una vez un mundo de Gigantes”, mientras que Sacachispas presentará “Bosque Encantado”.

Las comparsas serán cuatro y se presentarán con los siguientes temas:

22 de Setiembre : “Arte o nada”.

Pettirossi : “Azúcar Negra”.

San Juan : “Génesis Supremo, la era del quinto elemento”.

Universal: “Entre Dioses y Guerreros”.

Lea más: Productores de San Pedro del Paraná celebraron una exitosa cosecha en la Fiesta de la Sandía

El lanzamiento oficial

El evento se realizará este viernes 4 de diciembre, desde las 20:30, en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, popularmente conocido como el sambódromo de Encarnación. El evento será de acceso libre y gratuito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El lanzamiento oficial es una previa del gran evento, en el que los clubes de competencia presentan sus temas y a sus figuras que competirán en el Carnaval Encarnaceno.

Posteriormente, el próximo 9 de enero se realizará el ensayo general y el 14 de enero, un lanzamiento en Asunción, antes de iniciar la primera ronda del evento.

Esta edición contará con cinco noches de corsos y las tradicionales competencias individuales entre las figuras de cada club.

Lea más: Encuentro Regional de Mujeres del Sur: presentan investigaciones sobre la violencia de género en la región

El Carnaval Encarnaceno

La edición 2026 tuvo una concurrencia de 72.770 espectadores, lo que representa un crecimiento del 36 % con relación al año anterior. Esto supone un promedio de 1.000 personas más en cada noche del corso.

El presidente del ente organizador, Eduardo Florentín, explicó que la recaudación representó G. 4.181 millones, un 39 % más que en 2025. También indicó que el evento significa una inyección económica de G. 150.000 millones, correspondientes a un promedio de G. 30.000 millones por cada fin de semana.

También representa una fuente directa de empleo para más de 2.000 personas en cada edición, detalló. En ese sentido, más que un evento, el Carnaval es una industria, puntualizó Florentín.

Tras la caída de ueno bank, que era uno de los principales auspiciantes, refirió que sumaron otros patrocinadores y que, con la ayuda más activa de la Municipalidad de Encarnación, la Gobernación y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), podrán superar la adversidad.