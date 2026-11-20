La organización feminista Kuña Roga desarrolla en Encarnación el Encuentro Regional de Mujeres del Sur, en el marco del mes en que se conmemora la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer. La actividad comenzó este viernes y se extenderá hasta el sábado con diversas actividades.

En el marco del proyecto “Mujeres del Sur en Acción: Liderando cambios a través de políticas públicas contra las violencias”, se presentaron tres investigaciones inéditas. Este proyecto es ejecutado por Kuña Roga y la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Participan de la actividad mujeres líderes de distintos distritos de los departamentos de Ñeembucú, Misiones, Itapúa y Caazapá.

Las investigaciones estarán disponibles en la página del Observatorio del Sur, donde la organización realiza un monitoreo constante de la situación de las violencias hacia las mujeres en diversos ámbitos.

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Investigación debe contribuir a las políticas públicas

La directora del proyecto, Mónica Zub Centeno, refirió que las investigaciones locales deben contribuir a que se generen políticas públicas eficaces para prevenir todo tipo de violencia.

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Más allá del marco normativo, contemplado principalmente en la Ley Nº 5777/16, es crucial analizar las realidades locales para identificar barreras que impiden la protección de las mujeres, niñas y adolescentes.

Las investigaciones presentadas fueron, la primera, Rompiendo el ciclo: Activos territoriales para la prevención de la violencia de género; la segunda, sobre derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en embarazo adolescente; y una tercera investigación clave sobre acoso sexual en universidades.

Los trabajos coinciden en que la realidad del interior del país, caracterizada por carencias presupuestarias y falta de llegada de las instituciones del Estado, constituye en sí misma una barrera que impide que las mujeres accedan a la protección y la reparación en caso de sufrir violencia.

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Cifras de la violencia de género en Itapúa

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, los resultados del Censo 2022 indican que el departamento de Itapúa cuenta con 449.642 habitantes, de los cuales el 49,28 % son mujeres.

El departamento de Itapúa es el cuarto territorio más poblado del país y, a la vez, el quinto con mayor cantidad de denuncias por violencia familiar.

Los datos del Ministerio Público hasta octubre de este año en el séptimo departamento exponen la preocupación. Se registraron 1.716 casos de violencia intrafamiliar, 2 casos de trata de personas, 4 de proxenetismo, 38 de estupro, 51 de violación y coacción sexual y 7 de acoso sexual. Cada uno de estos números confirma que no estamos frente a hechos aislados, sino ante una deuda institucional sostenida.