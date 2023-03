Los archivos secretos de Laura Márquez

Después de numerosas colectivas en varias ciudades argentinas, realizó su primera exposición individual en 1959 en el hoy extinto Café Capri. Los reconocimientos recibidos por Laura Márquez en Paraguay en las últimas décadas son conocidos, pero quizá pocos recuerden las páginas que acompañaron desde la prensa los inicios de su carrera artística, páginas ya tan lejanas que cabe llamar «secretos» a estos amarillentos archivos. Hoy rescatamos del olvido algunos fragmentos de los mismos, en exclusiva para nuestros lectores.

Laura Márquez: «Conseguí mi objetivo» (ABC Color, 3 de octubre de 1967)

«Laura Márquez acaba de volver de la Bienal de San Pablo, la IX, en la que expuso su obra “Puertas Inútiles”, 35 grandes marcos de hierro con enormes paneles de tela blanca, a manera de puertas, que se abren y se cierran. La obra ocupa un espacio de diez metros cuadrados. Interrogada sobre sus impresiones generales, habla de la Bienal y del puesto que ocupa allí el Paraguay. “Las características de mi obra son: se inscribe en la corriente del arte frío. Es de carácter arquitectónico. Cualquier habitación es trasformada por quienes la habitan. Mi obra ya da ese espacio alterado y permanece siempre como lo quiso el artista, porque es una arquitectura inútil”».

Laura Márquez pronunció conferencia. Fue durante la Primera Bienal de Arte de Quito (ABC Color, 22 de abril de 1968)

«La pintora Laura Márquez estuvo en Quito con motivo de la inauguración de la Primera Bienal de Arte de esa ciudad. Durante su estadía, fue invitada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana –institución organizadora de la Bienal– para pronunciar una charla. La conferencia tuvo lugar en el local de la exposición con los auspicios de la Embajada del Paraguay en el Ecuador. El tema desarrollado fue “Problemática del arte de vanguardia”. A continuación se incluye un breve resumen de lo dicho por Laura Márquez en esa ocasión:

“En base a la repetición de un hecho histórico: que se ha negado siempre la vanguardia para aprobarla cincuenta años después, hago este pedido al público: confíen en la vanguardia”.

“No nos pregunten adónde vamos, porque no lo sabemos, como no sabe Christian Barnard qué pasará con sus experiencias. Como no sabe el astronauta adónde va, aunque supone que bajará a la Luna o Marte. No sabemos adónde vamos, pero no nos detenemos”.

“El americanismo en el arte de Latinoamérica está de hecho en nuestra expresión. Pero no lo buscamos premeditadamente, porque no participamos de payasadas”.

“No admitimos disfraces. Pretender hacer un arte latinoamericano con premeditación, vale decir, un arte prefabricado, es una mise-en-scène para el turista”.

“Por eso confiamos en el arte de este continente, libres de temores, libres de prejuicios, en el total convencimiento que este es el tiempo de los nuevos hombres que se separan de la Tierra, para entrar en el Espacio, libre de fronteras”».

Artistas paraguayos en las Olimpiadas (ABC Color, 15 de setiembre de 1968)

«Fueron enviados ya a México los cuadros que representarán al Paraguay en las Olimpiadas Culturales de México. Los artistas son: Fernando Grillón y Laura Márquez. Estos actos se desarrollarán en forma paralela a los Juegos de la XIX Olimpiada. La exposición de pintura será habilitada en el Museo de Antropología y participarán de ella representantes de 140 países. Su nombre: “Obras selectas del arte universal”. Los artistas paraguayos presentarán: Fernando Grillón, “Disparen sobre el espía”, y Laura Márquez, “Seis meses de silencio”».

Laura Márquez obtiene premio en Argentina. Le fue otorgado por el museo de Bellas Artes de Buenos Aires (ABC Color, 24 de setiembre de 1968)

«En la ciudad de Buenos Aires, acaba de ser premiada la artista Laura Márquez en la exposición: “Nuevas técnicas, nueva expresión”, organizada por la Unión Industrial Argentina y el Museo Nacional de Bellas Artes de aquella capital. El jurado que decidió los premios estuvo compuesto por Jean Clay, crítico francés invitado, y la norteamericana Lucy Lippar. Para esta exposición, Laura Márquez presentó sus conocidas “Puertas inútiles”. “Mi proyecto –explica– creaba un clima de laberinto, un tanto asfixiante por su color de tanta fuerza de blanco y por su tamaño”. Es así como obtuvo uno de los seis primeros premios de cuatrocientos mil pesos argentinos».

Laura Márquez fue especialmente invitada (ABC Color, 17 de octubre de 1969)

«Laura Márquez participará, especialmente invitada, en la Primera Bienal Internacional de Escultura al Aire Libre que se realizará en Montevideo. Se anunció que esta Bienal será una combinación de certamen y workshop. Certamen, porque competirán varios escultores y se otorgarán premios. Para ello se formará un jurado de carácter internacional y el primer premio consistirá en tres mil dólares; esa obra se emplazará en forma definitiva en un sitio de la ciudad de Montevideo que se dispondrá luego. Será un workshop porque podrán asistir, y seguir el trabajo de los escultores participantes, todos los artistas y estudiosos locales que lo deseen. El sitio para realizar esos trabajos es el Parque Nacional de Carrasco.

Sobre el punto de los premios [Laura Márquez] afirma: “Personalmente, como se sabe, yo no estoy de acuerdo con la idea de premio y certamen en el arte. Entonces espero ser oída en los conceptos que pienso proponer allá con relación al premio que allí existe”».

Integración del arte al paisaje natural. Tendencia predominante en el primer simposio de escultura (Suplemento Cultural de ABC Color, domingo 1 de febrero de 1970)

«El Centro de Arte y Comunicación de la Fundación de Investigaciones Interdisciplinarias de Buenos Aires organizó el primer simposio de escultura, que tuvo lugar el mes pasado en aquella ciudad. Fueron invitados los críticos de arte Pierre Restany, de Francia; Edward Fry de Estados Unidos; lona Fischer, de Israel. Los artistas extranjeros invitados, los escultores Milan Debes, de Checoslovaquia, Roland Goeshl de Austria, Menashe Kandishman, de Israel, Vladislav Hasior, de Polonia, Lautaro Labbé, de Chile, Amalia Nieto, de Uruguay, Giula Kosice, de Argentina, y Laura Márquez, de Paraguay. Como invitado especial al simposio, el Dr. Angel Kalemberg, crítico de arte del Uruguay, organizador de la Bienal Internacional de Escultura al Aire Libre realizada recientemente en Carrasco. Un grupo de veinte artistas argentinos, entre los que se encontraban Libero Badii, Ary Brizzi, Antonio Berni, Lea Lublin, Luis Felipe Noé, Margarita Paksa, Clorindo Testa, Rogelio Polesello y otros participaron de las deliberaciones en representación del panel argentino.

“En cada época se establece una clara correspondencia entre los distintos códigos y mensajes de los artistas, y hay un estilo o lenguaje de cada momento que hace comunicar a todos sus contemporáneos y define en definitiva la civilización y personalidad básica de su tiempo. Esa personalidad no está solamente presente en el artista, sino en el destinatario del hecho artístico también. El espectador no es para el artista un receptor ordinario que se contenta con decodificar un mensaje, su obra no llega a estar lograda sino por la interacción con la audiencia”. Estas, entre otras, fueron las palabras de introducción al tema, ofrecidas por su organizador, el director del Centro de Arte y Comunicación, señor Jorge Glusberg.

En la primera reunión, el señor Edward Fry, Conservador del Museo Guggenheim de Nueva York hizo una extensa descripción del proceso de la escultura desde la década del 40 a la del 60.

Laura Márquez hizo una breve información de las razones que la llevaron a realizar en esta oportunidad su conocida obra “Puertas Inútiles”. En primer término, dijo, por considerar que esta obra suya, creada en 1967 en la Bienal de San Pablo, reunía en sí su mejor momento de fe en la obra de arte. El hecho muy especial que el Uruguay le ofrecía la oportunidad de dejar establecida esta obra en un lugar público, y en materiales resistentes (hierro). Como forma e idea, responde a distintas premisas del momento actual, “arquitectura móvil”, “ocupación del espacio”, etc., que en el propio simposio se vertían, además de todas las implicancias metafísicas que la concepción puede otorgar al espectador.

De todas formas, Laura Márquez hizo presentes, además de la referencia a la obra, algunos puntos de su problemática personal como creadora, y de tal manera quedaron planteados por la artista algunos puntos fundamentales del momento que se discute.

Los conceptos vertidos por Laura Márquez dieron motivo a diversos oradores, entre ellos la palabra del ex pintor argentino Luis Felipe Noé, quien en dramático mensaje casi consigo mismo dijo que lo trágico “no es que yo haya dejado la pintura, sino que la pintura me ha dejado a mí”. Como se sabe, Luis Felipe Noé es uno de los jóvenes pintores argentinos que perteneció al grupo de la Nueva Figuración, junto con De la Vega, que hoy hace canciones, Deira y Maccio.

El mensaje de Luis Felipe Noé, resumía, en conclusión, que no interesa la posible muerte de la obra de arte, pues el arte está más vivo que nunca, pues el arte está en la vida misma, en la relación cotidiana, coincidiendo en esto, como en otros aspectos, con Laura Márquez.

Pierre Restany, teórico del nuevo realismo en Francia, cerró el simposio ofreciendo una síntesis de todos los interrogantes allí planteados, y refiriéndose a ellos en términos conceptuales de gran importancia para el pensamiento contemporáneo. “Los interrogantes planteados son signo de la angustia y confusión que vive el artista. Su imposibilidad de medir el alcance de su lenguaje para el medio que lo rodea”».

Impresiones de Londres de Laura Márquez (ABC Color, 1 de abril de 1970)

Laura Márquez acaba de regresar de Londres donde permaneció aproximadamente dos meses y realizó diversas gestiones relacionadas con su quehacer artístico. De regreso a Asunción, prepara su envío a la Bienal de Medellín.

Laura Márquez explica su viaje a la capital británica:

“¿Por qué Londres? Porque aquí se produjo un fenómeno mundial que marcó una nueva actitud: la música beat. La década del 60. Así, la impresión que me causó Londres fue la de un desorden disciplinado”.

“Las galerías de arte están muy bien presentadas, pero no pasa nada. El genio no está allí. El genio escapó de las galerías. Se fue a las multitudes. Los Beatles. A los exteriores. Christo, por ejemplo, empaquetando rocas de los acantilados”.

Lo que le interesó de las galerías:

“Exclusivamente, la muestra de grabados eróticos de Pablo Picasso. Un viejo rey mirando la juventud, el amor. El viejo Rey no tiene angustias, ni temor, ni nostalgia”».