“Hay un espíritu de encuentro”, destaca curadora del Pinta Sud ASU

Almada comentó que para esta primera edición se realizó “como una gran convocatoria a la que respondieron con mucho interés los artistas, los coleccionistas, las galerías, los centros culturales, los gestores culturales, los espacios de arte”. Sostuvo además que el Pinta Sud ASU es una activación y no una feria, que busca proponer diferentes actividades a lo largo de esta semana.

Lea más: “Imágenes que marcaron épocas” se exhiben en el Pinta Sud ASU

Destacó la presencia de curadores extranjeros, artistas y coleccionistas en esta semana. “El arte paraguayo no es lo suficientemente conocido como debería serlo en el exterior. La gente de otros países está ávida por conocer lo que pasa en Paraguay. Es una especie de gema escondida”, expresó.

La escritora y crítica de arte argentina radicada en Paraguay también subrayó que los extranjeros que llegan al país se quedan sorprendidos de las propuestas y de otros aspectos geográficos, sociales y políticos. “Hay coleccionistas que dijeron ‘si me hubieran dicho que era en Nueva York no me interesa, pero Paraguay quiero conocer’. Eso es muy interesante”, acotó.

Almada destacó el “espíritu de encuentro” que genera el Pinta Sud ASU, señalando que casi todas las galerías están presentando muestras individuales. “Han puesto todo su esfuerzo para tener muestras curadas en todos los casos. Yo hice una articulación con cada una de ellas para ver qué era lo que se iba a estar exponiendo. Se ha hecho un trabajo de selección de artistas”, explicó.

También detalló que en el Centro Cultural Citi (Avda. Mariscal López y Cruz del Chaco) se puede visitar una muestra de la colección Mendonca y hay coleccionistas que están abriendo sus casas para visitas privadas. “Tener todo un programa intenso genera una energía especial”, añadió.

En la Casa Pinta (Avda. Mariscal López 630), hoy a las 14:00 se proyectará el documental “Como pez en el monte”, de Fernando Allen y Fredi Casco. Posteriormente, de 15:30 a 18:00 se tendrá otra jornada de charlas del ciclo Media Point- Live Talks.

La primera será “Museos. Colecciones públicas y privadas”, con la participación de Óscar Roldán- Alzate (Colombia), director del Museo Universitario de la Universidad de Antioquía; y Lía Colombino (Paraguay), directora del Museo de Arte Indígena del Centro de Artes Visuales/ Museo del Barro). Como presentador y moderador estará Alban Martínez Gueyraud.

A las 17:00 se presentará “Portunholas, un proyecto del Goethe Institut”. La charla contará con la participación de Claudia Coca (Perú), Bianca Bernardo (Brasil), Keyna Eleison (Brasil), y las paraguayas Claudia Casarino, Mayeli Villalba y Leti Alvarenga. La presentación estará a cargo de Simone Herdrich, directora del Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA), y como moderadora estará Adriana Almada.

Paralelamente, a las 16:00 en el Espacio Casa Mayor (Malutín 263) seguirá el Ciclo de Cine con la proyección de la película “EAMI”, de Paz Encina; que este año se alzó con importantes premios como el Tiger Award del Festival de Róterdam.

La tercera Gallery Night se realizará desde las 19:00. El circuito abarcará a Fuga Centro (Mariscal López 892) con la muestra “De viaje: Ángel Yegros y William Riquelme. Más allá de los novísimos”, con curaduría de Almada; y Fábrica Galería/Club de Arte (Sgto. Martínez 271 e/ Telmo Aquino y Abente Haedo) que presentará “La casa de las palabras”, una exposición de Silvana Domínguez.

“Clandestinas”, una exposición de Carlo Spatuzza, con curaduría de Carlos Sosa Rabito, es la propuesta de la galería Exaedro (Acá Carayá 595); mientras que en la galería Matices (Cruz del Defensor 241 c/ Quesada) se podrá encontrar la muestra “Te doy mis manos. Arte indígena y popular del Paraguay”, con curaduría de Alban Martínez Gueyraud.

También a las 19:00, en Sacramento Brewing Co (Parque El Taller. Santísimo Sacramento 655) se llevará a cabo la presentación de la nueva edición del Tatakua, junto al tercer encuentro de la comunidad creativa Crea+After; que estará acompañado por un concierto del grupo nacional The Crayolas.