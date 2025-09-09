Man Ray y surrealistas se suman a la colección del Met de Nueva York

Esta donación de 188 obras, realizada por el empresario estadounidense John Pritzker, incluye “collages, pinturas, fotografías, objetos y obras sobre papel” de 37 artistas, entre los que se encuentran Man Ray (1890-1976) , Jean Arp (1886-1966), Marcel Duchamp (1887-1968) y Max Ernst (1891-1976) , precisó el museo en un comunicado.

Adquirida por 12,4 millones de dólares por Pritzker en la casa de subastas Christie’s de Nueva York en 2022, “El violín de Ingres” (1924) se podrá ver en el Met desde el próximo domingo hasta el 1 de febrero, en el marco de una exposición dedicada a Man Ray.

Se trata de una retrospectiva que reúne 160 obras del artista estadounidense radicado en París. Se centra en su práctica del “rayograma”, una fotografía que se obtiene sin cámara, mediante la interposición de objetos entre papel sensible y una fuente de luz.

La donación de “El violín de Ingres”, que representa a la musa del artista, Kiki de Montparnasse, con la espalda desnuda marcada por las aberturas de un violín, y otras obras emblemáticas de Man Ray y sus compañeros es “transformadora para el Met” , comentó su director general, Max Hollein, durante la presentación de la exposición.

De hecho, está pensado que se integren a la nueva ala del museo dedicada al arte moderno y contemporáneo, que se inaugurará en 2030.

El Met de Nueva York, fundado en 1870, es el museo más grande de Estados Unidos y uno de los más importantes del mundo. Fue visitado por 5,7 millones de personas en el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2025.