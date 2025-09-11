Pinta Art Week sigue con nuevas muestras

Este nuevo espacio cultural alberga las muestras “El nombre del mundo es bosque”, de Fernando Allen; y “Primer piso”, una muestra colectiva con curaduría de Adriana Almada.

“Lejos de cerrar un capítulo, esta cuarta edición abre un espacio de continuidad: visibiliza la fuerza y diversidad de la escena artística de Paraguay, colaborando en su integración en diálogos y conexiones internacionales que seguirán en movimiento”, expresó Diego Costa Peuser, director global de Pinta en el acto inaugural.

Estas muestras podrán ser visitadas hasta mañana de 15:00 a 18:00, con acceso libre y gratuito.

Las actividades de Pinta Art Week seguirán hoy desde las 17:00 con la inauguración de la muestra “Los que vienen del futuro”, de William Riquelme, en la galería Arte Actual (Lillo 1273 c/ Senador Long).

Esta muestra marca el regreso del artista a la pintura tras casi veinte años, e introduce el concepto de la neogeometría.

El circuito seguirá en Textilia (Gral. Santos c/ Defensa Nacional) con “Og, la última casa”, de Luvier Casali; y “Ascendentes. Entretiempos”, el proyecto de arte-diseño de Ilse Jara.

En Fábrica Galería /Club de Arte (Sargento Martínez 271) se presentarán “Yaca’a y otras máscaras”, de Javier Medina; y “Ñoty/ Proyecto Areguá”, de Marcos Benítez. Ambas tienen curaduría de Osvaldo Salerno.

Finalmente en Exaedro (Acá Carayá 595) se habilitará “Jo’ari”, una exhibición de Marcela Dioverti, con texto de Damián Cabrera.