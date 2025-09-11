Artes Plásticas

Pinta Art Week sigue con nuevas muestras

Pinta Art Week celebró ayer el inicio de su cuarta y última edición en Asunción, con la habilitación de la Casa Ardissone (25 de mayo 731).

Por ABC Color
11 de septiembre de 2025 - 01:00
Obras de Fernando Allen que están expuestas en la Casa Ardissone, en el marco del Pinta Art Week.Gentileza

Este nuevo espacio cultural alberga las muestras “El nombre del mundo es bosque”, de Fernando Allen; y “Primer piso”, una muestra colectiva con curaduría de Adriana Almada.

“Lejos de cerrar un capítulo, esta cuarta edición abre un espacio de continuidad: visibiliza la fuerza y diversidad de la escena artística de Paraguay, colaborando en su integración en diálogos y conexiones internacionales que seguirán en movimiento”, expresó Diego Costa Peuser, director global de Pinta en el acto inaugural.

Diego Costa Peuser, Adriana Almada y Roque Ardissone en la inauguración de Pinta Art Week.

Estas muestras podrán ser visitadas hasta mañana de 15:00 a 18:00, con acceso libre y gratuito.

Las actividades de Pinta Art Week seguirán hoy desde las 17:00 con la inauguración de la muestra “Los que vienen del futuro”, de William Riquelme, en la galería Arte Actual (Lillo 1273 c/ Senador Long).

Esta muestra marca el regreso del artista a la pintura tras casi veinte años, e introduce el concepto de la neogeometría.

Una de las obras de William Riquelme que serán parte de la muestra "Los que vienen del futuro".

El circuito seguirá en Textilia (Gral. Santos c/ Defensa Nacional) con “Og, la última casa”, de Luvier Casali; y “Ascendentes. Entretiempos”, el proyecto de arte-diseño de Ilse Jara.

En Fábrica Galería /Club de Arte (Sargento Martínez 271) se presentarán “Yaca’a y otras máscaras”, de Javier Medina; y “Ñoty/ Proyecto Areguá”, de Marcos Benítez. Ambas tienen curaduría de Osvaldo Salerno.

Finalmente en Exaedro (Acá Carayá 595) se habilitará “Jo’ari”, una exhibición de Marcela Dioverti, con texto de Damián Cabrera.

