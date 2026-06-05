“Fragmentos para imaginar lo posible” reúne a cinco curadores en el Espacio Cultural Itaú

El Espacio Cultural Itaú, ubicado en el Centro Cultural del Puerto, presentará desde este jueves 4 de junio la muestra “Fragmentos para imaginar lo posible. Curaduría en construcción”. La misma reúne las miradas de Azucena Arvez, Majo Fiorio, Juan Florenciañez, Hugo Mendieta Cuevas y Luis Ocampos Pompa.

Los cinco jóvenes curadores fueron parte del programa de formación curatorial y prácticas artísticas contemporáneas “Territorios en disputa”, en el que durante cuatro meses contaron con la mentoría de Ticio Escobar.

Entre los meses de febrero y mayo, los cinco participantes del programa accedieron a encuentros de formación crítica y charlas públicas con referentes culturales. Además, desarrollaron un proyecto curatorial colectivo, que es el que se verá en “Fragmentos para imaginar lo posible”.

La muestra parte de la noción del “territorio”, no como geografía, límite o dato administrativo, sino como un espacio-tiempo en constante devenir. Una zona donde se libran batallas que involucran tierras campesinas, culturas indígenas, cuerpos fuera de las dicotomías binarias, memorias alternativas de la guerra y deseos suprimidos.

“Hay espacios que no figuran en ningún mapa oficial y que, sin embargo, se construyen cotidianamente desde la experiencia, el cuerpo, el deseo y la imaginación. Las obras en diálogo aquí no responden ni tranquilizan: plantean enigmas”, señalaron los curadores, en relación a esta propuesta.

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Por su parte, Ticio Escobar destacó la construcción de este trabajo conjunto, a partir del debate con especialistas, el intercambio de opiniones y la convocatoria abierta.

Tras su habilitación, la muestra podrá ser visitada de miércoles a sábados de 14:00 a 20:00, con acceso libre y gratuito.