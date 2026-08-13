Muestra “Déjame ser” propone diálogo entre obras de seis artistas y de Josefina Plá

La exposición “Déjame ser” es una propuesta de las artistas Laura Gorski y Renata Cruz, que integra las piezas de las reconocidas ceramistas de Asunción Leila Buffa y Verónica Fernández, y de las alfareras Rogelia Romero y Bienvenida Páez Monges, de Areguá.

Está inspirada en las obras de la escritora y ceramista Josefina Plá, y las artistas contemporáneas plantean en la muestra un diálogo entre sus obras y las de la referente de la cultura paraguaya, en el marco del proyecto “Enciclopedias de Saberes Locales”.

La exposición se inauguró el 2 de agosto estará abierta al público hasta el domingo 30 del mes en el El Centro Cultural del Lago, ubicado en Fulgencio Yegros 855, Areguá.

Las artistas explican que el nombre de la muestra está inspitado en el poema de Plá que lleva el mismo título, “Déjame ser”, en la que la representante de la literatura paraguaya plantea la idea de que cada individuo es narrador de su propia historia.

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Tradición cerámica: las manos como herramientas de la propia voz

Agregan que el concepto principal de “Déjame ser” refleja la tradición cerámica de América Latina en la que las manos de las artesanas se convierten en las herramientas de la voz propia.

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Además, detallan que el proyecto “Enciclopedias de Saberes Locales” inició en 2019 en las comunidades de la costa de Oaxaca, México, que recopila y organiza los conocimientos de diversas personas sobre su región, comunidad o ciudad.

También copila lo que desean compartir acerca de su historia, los relatos transmitidos de generación en generación, su cultura, la sabiduría ancestral y otras perspectivas derivadas de sus experiencias de vida.

Insisten en que el objetivo es visibilizar una década de colaboración entre Laura Gorski y Renata Cruz, la creación del volumen de Areguá dentro de “Enciclopedias de Saberes Locales” y la convergencia de obras creadas colectivamente por las artistas de Asunción y Areguá.

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Confluencia de São Paulo, Asunción y Areguá

Concluyen al destacar que en este encuentro confluyen los territorios de São Paulo, Asunción y Areguá, entre las cuales dos de estas ciudadanes se encuentran en un pueblo alfarero donde la arcilla, la memoria y los saberes compartidos tejen un espacio de intercambio articulado en torno a la palabra, la literatura, lo femenino, el cuerpo, la comunidad, la pertenencia, la tierra y el acto de la escucha.