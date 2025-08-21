Cine: acción y una historia de Stephen King encabezan los estrenos de la semana

Cuatro nuevas películas llegan este jueves a refrescar la cartelera de cine en Paraguay, con propuestas de acción, romance y terror.

Uno de los estrenos es la secuela del exitoso filme de acción de 2022 Nadie, en el que Bob Odenkirk (Breaking Bad, Better Call Saul) interpretaba a un padre de familia con habilidades secretas y letales.

En Nadie 2, Hutch lleva a su familia a lo que espera sean unas vacaciones pacíficas, pero acaba teniendo que volver a sus viejos hábitos violentos cuando él y su familia acaban envueltos en los negocios de un grupo de policías corruptos.

Lea más: Horarios de “Nadie 2″ en cines de Paraguay

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Junto a Odenkirk vuelven de la película anterior Connie Nielsen, RZA, Christopher Lloyd y Colin Salmon, mientras que el elenco suma a Colin Hanks (Jumanji: El siguiente nivel), John Ortiz (Ad Astra) y Sharon Stone (La lavandería). La dirección es de Timo Tjahjanto (Fuera de las sombras).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se estrena hoy el drama La vida de Chuck, una adaptación de la novela corta del mismo nombre de Stephen King a cargo del director Mike Flanagan, quien ya adaptó otras obras de King como El juego de Gerald (2017) y Doctor Sueño (2019).

La película explora en reversa toda la vida de un peculiar contador, desde su muerte hasta su niñez.

Lea más: Horarios de “La vida de Chuck″ en cines de Paraguay

Protagonizan Tom Hiddleston (Loki), Jacob Tremblay (Doctor Sueño), Chiwetel Ejiofor (La vieja guardia 2), Karen Gillan (Guardianes de la Galaxia Vol. 3) y Mark Hamill (Star Wars: El ascenso de Skywaker).

Terror sangriento y un nuevo Drácula

Otra novedad de la semana es Haz que regrese, la nueva película de terror sobrenatural de los cineastas australianos Danny y Michael Philippou, quienes se dieron a conocer con la aclamada Háblame (2022).

El filme sigue a dos hermanastros que acaban medio de un peligroso ritual paranormal a causa de su madre adoptiva.

Lea más: Horarios de “Haz que regrese″ en cines de Paraguay

Con las actuaciones de Billy Barrratt, Sora Wong y Sally Hawkins (Wonka).

Finalmente, se estrena Drácula, la nueva película del cineasta francés Luc Besson, realizador de filmes como El profesional (1994) o El quinto elemento (1997), que cuenta una nueva versión del clásico literario de Bram Stoker sobre un vampiro inmortal.

Lea más: Horarios de “Drácula″ en cines de Paraguay

Protagonizan Caleb Landry Jones (Huye), Zoë Bleu y Christoph Waltz (Sin tiempo para morir).

Maratón de “El Conjuro”

Por último, en salas se volverán a proyectar este fin de semana – el viernes, el sábado y el domingo – las tres películas de la saga de terror sobrenatural El conjuro, como anticipo del estreno de la cuarta película, que llegará a cines el 4 de septiembre.

Se volverán a proyectar El conjuro (2013), El conjuro 2 (2016), ambas dirigidas por James Wan; y El conjuro: El Diablo me obigó a hacerlo (2021), del director Michael Chaves.