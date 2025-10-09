Estrenos en cines: “Tron” y lo nuevo de Dwayne Johnson llegan a las salas

Cinco nuevas películas llegan este jueves a refrescar la cartelera de cine en Paraguay, entre las que sobresale la tercera película de la icónica serie de filmes de ciencia ficción Tron, de Disney.

En Tron: Ares, una compañía encuentra la forma de traer a seres del mundo digital creado por el programador Kevin Flynn al mundo real, lo que acaba desatando el caos cuando las fuerzas del mundo virtual comienzan a invadir la Tierra.

Jared Leto (Morbius) protagoniza junto a Greta Lee (Vidas pasadas), Evan Peters (Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer), Jodie Turner-Smith (The Acolyte), Gillian Anderson (The Crown) y Jeff Bridges, quien regresa rol de Kevin Flynn que interpretó en la primera entrega de Tron (1982) y su secuela de 2010.

La película es dirigida por el cineasta noruego Joachim Rønning, realizador de filmes como Kon-Tiki (2012), Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017) o Maléfica: Dueña del mal (2019). El filme cuenta con una banda sonora original compuesta por la banda de rock Nine Inch Nails.

Otro estreno de este jueves es el drama deportivo La Máquina, basado en la historia real del luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr y su ascenso como uno de los primeros grandes íconos de esa disciplina a nivel mundial en paralelo con su lucha interna contra la adicción a los analgésicos.

Dwayne Johnson (Código: Traje rojo) protagoniza como Kerr, acompañado por Emily Blunt (Profesión peligro), bajo la dirección del Benny Safdie, realizador de Diamantes en bruto (2019).

Terror y aventuras infantiles

Este jueves trae también dos nuevas propuestas animadas para toda la familia.

Una de ellas es Super Wings: Máxima velocidad, un largometraje basado en la serie animada infantil coreana Super Wings, que sigue las aventuras de un grupo de aviones parlantes.

Mientras que el otro estreno es 200 % Lobo, una secuela de la película 100 % Lobo en la que el perro Freddy debe guiar a una manada de lobos de la que se convirtió en líder mientras lidia con una maldición que lo transforma en un hombre lobo.

Finalmente, se estrena el filme religioso Kit de santidad, sobre un joven que intenta recomponer su vida siguiendo las enseñanzas del santo italiano Carlo Acutis.

Sigue el ciclo de películas de Ghibli

En Cinemark continúa esta semana el ciclo de proyecciones de películas del aclamado estudio japonés de animación Ghibli con una única función el próximo lunes a las 19:00 del filme de 1991 Recuerdos del ayer, un drama que sigue a una mujer que revive los recuerdos de su infancia durante un viaje al pueblo donde creció.

La película fue dirigida por Isao Takahata, realizador de otros clásicos de Ghibli como La tumba de las luciérnagas (1988), Pom Poko (1994) o El cuento de la princesa Kaguya (2013).

Finalmente, esta semana también verá un reestreno en cines del taquillero filme de terror de 2017 It, basado en la novela homónima de Stephen King, como parte de la previa de Halloween.

It es la primera de dos películas que adaptan la novela de King sobre un grupo de niños que se enfrentan a una aterradora criatura con forma de payaso que acecha su pueblo.